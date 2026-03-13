Torres descarta una Conferencia de Presidentes para abordar la guerra de Irán: “No se dan las circunstancias”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado este viernes que actualmente “no se dan las circunstancias” para convocar una Conferencia de Presidentes por las citas electorales autonómicas. De esta forma, Torres se refería a la propuesta realizada por los gobiernos del País Vasco y Canarias, que han solicitado al presidente de España, Pedro Sánchez, una Conferencia de Presidentes Extraordinaria para coordinar y abordar las consecuencias de la guerra de Irán.
“Sabe tanto el lehendakari –Imanol Pradales– como el presidente de Canarias –Fernando Clavijo– que estamos en citas electorales, tenemos asambleas y tenemos parlamentos que no están constituidos y, por tanto, la Conferencia de Presidentes tiene una regla y una norma, y es que tienen que estar todos los presidentes, todas las presidentas, no se dan las circunstancias para esa Conferencia de Presidentes, lógicamente”, apuntilló en declaraciones a los periodistas durante una visita al Centro Educación Obligatoria de Valleseco (Gran Canaria).
De todas formas, apuntó que en la situación actual “todos” los ejecutivos tendrán que “tomar decisiones acorde a sus competencias”, y el Gobierno de España afirmó que “las tomará”, al igual que entiende lo “hará el Gobierno de Canarias y el Gobierno del País Vasco”, añadiendo que en sus competencias adoptarán “medidas para también ayudar en la cesta de la compra”.
Si bien, manifestó que la “relación, por tanto, bilateral está abierta y, por tanto, a disposición”.
Cuestionado por si se convocaría dicha conferencia si se dieran las circunstancias, matizó que quien tiene esa decisión es el presidente del Gobierno de España para, agregar, que Pedro Sánchez “es el que más conferencias de presidentes ha hecho de todos los presidentes que ha habido” en el país.
Aún así expuso que si actualmente estuvieran todos los presidentes establecidos, “no” hubiera una cita electoral, como la que hay en Castilla y León y “otras que están también previstas por decisiones también de los presidentes autonómicos”, seguramente apuntó que habría “normalidad institucional” y se podría “avanzar”.
Torres, de todas formas, quiso lanzar un “mensaje de tranquilidad”, ya que incidió en que las relaciones “serán bilaterales”, para lo que se está “llamando a los grupos políticos desde el Gobierno de España” porque se quiere “escuchar sus propuestas”.
Además aseguró que si un presidente autonómico pide al Ejecutivo central que haya una relación bilateral para medidas compartidas, dijo que “sin ningún problema por parte del Gobierno de España”.