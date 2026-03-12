Yolanda Díaz confirma medidas de urgencia por la guerra de Irán: prohibición de despidos y control de precios de la energía

El Gobierno de España prevé aprobar el próximo martes un paquete de medidas para amortiguar el impacto económico de la guerra de Irán, con iniciativas como el control del precio de la energía y la prohibición de despidos por causas energéticas, según ha avanzado este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El anuncio llega en un momento especialmente sensible para Canarias, donde ya se detectan efectos en el precio del combustible, la logística y el transporte de mercancías.
Díaz ha asegurado que el Consejo de Ministros aprobará un decreto con medidas para contener la escalada de precios derivada del conflicto internacional.
Entre las iniciativas citadas figuran la prohibición de despidos vinculados al coste de la energía, la paralización de desahucios, ayudas fiscales a los sectores más afectados por el alza de la gasolina y el gasóleo y planes de movilidad para fomentar el transporte colectivo en grandes empresas.
La información conocida este jueves apunta, no obstante, a que dentro del Ejecutivo aún existen diferencias sobre el calendario y el alcance final del paquete.
Según publicó El Español, en Moncloa no dan por seguro que todas las medidas se aprueben el martes y admiten que algunas podrían aplicarse de forma escalonada.
Canarias ya nota el impacto de la guerra con Irán
La posible respuesta del Estado llega cuando Canarias ya empieza a notar las consecuencias del nuevo escenario internacional provocado por la guerra entre Irán y sus aliados en Oriente Medio.
En una información publicada por DIARIO DE AVISOS el pasado 7 de marzo, el director general del grupo Capisa y representante de la Mesa Ganadera del Gobierno de Canarias, Samuel Marrero, cifró en un 15% el encarecimiento de los fletes de los barcos graneleros que transportan cereal hasta el Archipiélago.
Además, se alertó de subidas en materias primas como la soja y de peores condiciones en las cotizaciones del transporte marítimo, un factor especialmente sensible para una región ultraperiférica que depende en gran medida de las importaciones.
A ese frente se suma el de los combustibles. El encarecimiento de la gasolina en Canarias ya ha activado las alarmas en las Islas.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, advirtió el pasado 10 de marzo sobre las subidas superiores a 10 céntimos por litro en apenas una semana y reclamó medidas de contingencia.
El decreto energético que prepara el Gobierno
Entre las medidas que ya ha avanzado Yolanda Díaz figuran el control del precio de la energía, el veto a los despidos por causas energéticas y la ampliación de mecanismos para frenar desahucios.
Además, el Ministerio de Hacienda trabaja en posibles medidas fiscales para aliviar a los sectores más golpeados por el encarecimiento del gasóleo y la gasolina.
Por el contrario, la vicepresidenta ha descartado que el Gobierno vaya a rebajar el IVA de los alimentos al 0%, como se había planteado en algunos debates recientes.
También sigue abierta la discusión dentro del Ejecutivo sobre la congelación de alquileres y el control del precio de la cesta de la compra, dos asuntos en los que PSOE y Sumar mantienen posiciones distintas.
Para Canarias, la evolución de este decreto será clave en los próximos días. El Archipiélago ya está empezando a medir el impacto del conflicto en dos frentes muy concretos: el combustible y el transporte de mercancías, dos factores que condicionan directamente el coste de vida en las Islas.