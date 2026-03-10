El encarecimiento del combustible amenaza la economía de Canarias

Entre las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, el encarecimiento del combustible activa especialmente las alarmas en el Archipiélago. En un territorio dependiente de los combustibles fósiles, la subida de precios puede repercutir directamente en el coste del transporte, la logística y el precio final de numerosos productos.
Ante esta situación, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, planteó ayer la necesidad de que las administraciones públicas, y especialmente el Gobierno de Canarias, realicen un seguimiento del impacto de la guerra en las Islas y se preparen con medidas de contingencia. Curbelo advirtió de que Canarias es “especialmente vulnerable” a las crisis que afectan al mercado energético debido a su condición insular y a su ligazón con transporte marítimo y del suministro exterior. En este sentido, alertó de que el precio del combustible ya ha experimentado un incremento superior a los 10 céntimos por litro en una semana.
Frente a esto, Curbelo planteó analizar la eficacia de la bonificación al combustible en las islas no capitalinas, creada para compensar los sobrecostes derivados de la doble insularidad. “En islas como La Gomera estamos el precio del combustible ya ha subido más de 10 céntimos por litro. Si tenemos en cuenta que el Gobierno está bonificando 25 céntimos por litro, significa que parte de esa bonificación ya se está neutralizando por la subida del precio”.
Es por ello que, insistió en estudiar posibles ajustes que permitan que la bonificación siga teniendo un efecto real. “Canarias es una economía abierta y dependiente del exterior. Por eso es fundamental monitorizar lo que está ocurriendo y prepararnos para responder si la situación se prolonga en el tiempo”, concluyó.
Por su parte, el Gobierno de Canarias afirma estar “muy atento” a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo y tiene previsto mantener una reunión con el sector del transporte en los próximos días ante el incremento del precio del combustible. Según anunció ayer el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez su Consejería está coordinada con la de Economía que dirige Manuel Domínguez para estudiar el plan que se establecerá para paliar las consecuencia de la guerra en la economía canaria, al igual que el Gobierno central, “que está a la expectativa” de lo que suceda.