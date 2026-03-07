El precio de la gasolina marca su máximo en Canarias desde abril de 2025

La semana pasada (del 23 al 29 de febrero) se cerró con un precio medio de la gasolina de 95 octanos de 1,183 euros por litro en Canarias, una cifra que no se alcanzaba desde mediados de abril del año pasado, según los datos semanales que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac), que, si bien no reflejan aún la semana posterior al inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, sí anticipan un escenario de encarecimiento generalizado del combustible a causa de la incertidumbre internacional.
Habrá que esperar a ver la evolución de los acontecimientos en los próximos días pero, tras un inicio de año con precios estables, los datos muestran un claro repunte de algo más de un céntimo por litro que es, de hecho, la mayor subida en casi un año.
El coste medio de la gasolina de 98 octanos se situó la semana pasada en 1,315 euros por litro y el del gasoil alcanzó los 1,176, ambos un céntimos más caros. En comparación con la misma semana del año pasado, los precios están hoy seis céntimos más bajos.