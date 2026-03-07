La guerra ya encarece el transporte de mercancías en las Islas un 15%

Los primeros efectos de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se sienten ya en Canarias, con un encarecimiento del transporte de mercancías, que se concreta en fletes más elevados y en subidas de precios de cereales como la soja, una de las principales materias primas para el alimento del ganado. La incertidumbre internacional está disparando el precio del petróleo, con el Brent (crudo de referencia en Europa) en 91,8 dólares, que acumula una subida del 26% en una semana.
Samuel Marrero, director general de grupo Capisa y representante de la Mesa Ganadera del Gobierno de Canarias, cifró ayer en un 15% el encarecimiento de los fletes en los barcos graneleros que traen el cereal a Canarias. Aunque no es fácil poner una cifra concreta a este incremento, porque los costes dependen de varios factores, sí se puede hacer una aproximación teniendo en cuenta un precio medio de 45 euros por tonelada, al que este 15% más añade un sobrecoste de 6,75 euros. “Cuando hay incertidumbre en los mercados, el dinero busca valores seguros, como el oro, o materias primas que se consideran estratégicas, como los cereales. En el caso de la soja, es evidente que se ha producido este fenómeno porque la oferta es la misma pero los precios han subido un 15% en una semana”, señaló. Marrero mostró su preocupación por el encarecimiento de la principal fuente de proteína vegetal para el alimento del ganado, cuyo precio ha subido 35 euros por tonelada en solo unos días.
Ante esta situación, y “por si la cosa se complica”, Samuel Marrero llevará a la próxima Mesa Ganadera, que se celebrará a mediados de mes, una propuesta para que se planifiquen medidas económicas. “No queremos que pase como en el conflicto de Ucrania, que a pesar de que lo advertimos con tiempo, las ayudas se aprobaron y se cobraron tarde, y el sector lo pasó mal”, explicó.
En comparación con el conflicto de Ucrania, señaló que hay una diferencia importante, que es positiva, y es que los países que están afectados por el conflicto no son productores de cereal, con lo que se espera que la repercusión en los precios no sea tan acusada. “Aunque esperamos que este problema afecte lo mínimo posible al Archipiélago, insistimos en la necesidad de que Canarias alcance un nivel de autosuficiencia industrial y del sector primario lo más alto posible para no estar tan expuestos a estos acontecimientos que, lamentablemente, cada vez son más frecuentes”, concluyó.
Por su parte Virgilio Correa, presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca) corroboró que se está produciendo un encarecimiento del transporte de mercancías y añadió que “en estos días varios proveedores ya han avisado de que hay que volver a cotizar los precios de los fletes y ofrecen peores condiciones”. Correa indicó que los efectos del conflicto empiezan a notarse en importantes encarecimientos del gas y el petróleo, lo que incide directamente en el coste de producción de cualquier bien.
Incidencia en los precios finales
“Toda guerra es inflacionista. Lo que hace falta saber es cuánto va a durar porque si se extiende en el tiempo, inevitablemente, los sobrecostes se trasladarán a los precios finales”.
Además, señaló que el dólar se ha fortalecido un 2,5% desde que comenzó el conflicto, lo que supone un añadido, ya que las materias primas se compran en esta moneda en los mercados internacionales. “No estamos, de momento, ni mucho menos en los niveles de 2022 en cuanto a materias primas y costes energéticos pero todo dependerá de cómo evolucione la situación. Es pronto para saber qué pasará pero, desde luego, si esta guerra se alarga en el tiempo, los precios van a subir”, afirmó.
Asimismo, el presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo en Canarias, José María Pérez Tavío, expresó su preocupación por una eventual prolongación de la guerra, especialmente, por sus efectos sobre el precio del combustible y su incidencia en el transporte de mercancías. “El cierre del estrecho de Ormuz obliga a los barcos a realizar recorridos más largos, con el consiguiente gasto de combustible, además de que las pólizas de seguros de los buques y de las mercancías que transportan se han encarecido mucho estos días”. A ello hay que sumar las demoras por la congestión de los puertos en el ámbito internacional, si bien agregó que con el tráfico nacional no debería haber problemas de abastecimiento en las Islas.