Trump ordena cortar el comercio con España por no apoyar su guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que España representa un aliado “terrible” y vebalizó que cortará “todo el comercio con España”, tras la negativa del Gobierno progresista del PSOE y Sumar a dejar usar las bases de Rota y Morón para el ataque ilegal a Irán.
“España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España”, afirmó el mandatario estadounidense, en declaraciones desde el Despacho Oval tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz. Trump tacha de “poco amistosa” la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. “No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y, de hecho, no pagan ni siquiera el 2%. Vamos a cortar todo el comercio”, afirmó.
En este sentido, y aunque el acuerdo blateral lo deja claro, puso en duda que España pueda vetar el uso de las instalaciones militares. “Podemos usarlas cuando queramos, podemos volar y usarlas, nadie nos va a decir (lo contrario)”, afirmó. Eso sí, el Gobierno español insiste en que el protocolo de uso de estas bases dejan claro que España decide si se usan o no, por qué y cuándo, al situarse en su territorio. De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, explica que Washington no informó en ningún momento del ataque a Irán y que, tras las primeras operaciones, no se han utilizado las bases para una guerra ilegal, que no tiene aval de la ONU y que ni siquiera Trump ha llevado al Congreso norteamericano, aparte de que no se hace para democratizar Irán, sino por “otras cosas”, en alusión al petróleo, otras materias primas, las rutas marítimas y la petición de Israel en pro de expandir su hegemonía en la zona.
RESPUESTA ESPAÑOLA
El Gobierno español respondió anoche a Trump asegurando que, si quiere suspender el comercio con España, debe respetar a las empresas privadas y los acuerdos sellados con el conjunto de la UE. Fuentes de La Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para “contener posibles impactos” y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados así como diversificar las cadenas de suministro. “Si la administración norteamericana quiere revisarla, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la UE y EE.UU.”, señalan.
Desde La Moncloa defienden que España “es un miembro clave” de la Alianza Atlántica que “cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada ala defensa del territorio europeo”. Asimismo, aseguran que es también una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos con quien mantiene una relación comercial “histórica y mutuamente beneficiosa”.