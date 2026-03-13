CajaCanarias organiza un diálogo y un taller con Agustín Sciammarella

La Fundación CajaCanarias, en el marco de Primavera en la Fundación, pone en marcha Charlas creativas, una iniciativa que propone un acercamiento a los procesos creativos y a las técnicas de artistas de diferentes ámbitos desde una perspectiva teórica y práctica. En esta ocasión, el protagonista será Agustín Sciammarella, dibujante y caricaturista de prensa.
La charla tendrá lugar hoy viernes, desde las 18.00 horas, y el taller se celebrará mañana sábado, a partir de las 10.30, en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma, en la capital de la Isla. La inscripción para asistir a esta actividad es gratuita y puede realizarse a través del sitio web www.cajacanarias.com.
Durante la charla y el taller se abordará la interpretación de personajes a través del dibujo, explorando cómo la expresión plástica permite acercarse a su identidad. Se trabajará, especialmente, la importancia de “mirar” como una herramienta fundamental para analizar las formas, los gestos, los lenguajes y las actitudes de los personajes.