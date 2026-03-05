Adiós a un símbolo de 270 años: expertos investigan las causas de la caída del drago de Los Realejos

Los Realejos se despertó este jueves con una herida en su paisaje histórico. El emblemático drago de San Francisco, un gigante vegetal con más de 270 años de historia, se desplomó durante la noche de este miércoles provocando importantes daños materiales en su caída.
El suceso, que afectó a siete vehículos, un muro y el alumbrado público, ha movilizado a un amplio equipo de expertos para determinar por qué un ejemplar tan custodiado acabó cediendo.
Desde primera hora de este jueves, técnicos de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias, del Jardín Botánico, del Parque del Drago y del Centro Ambiental La Tahonilla se han desplazado hasta el lugar para realizar un informe exhaustivo.
Junto a la técnica agrónoma municipal y los responsables de jardinería, el equipo ha procedido a la toma de muestras para aclarar las causas de un colapso que ha conmocionado a la Isla.
El alcalde del municipio, Adolfo González, que ha interrumpido sus vacaciones para ponerse al frente del operativo, lamentó la pérdida de lo que calificó como el “emblema identitario de Realejo Bajo”.
Según el primer edil, “no se ha perdido una especie vegetal cualquiera, se ha perdido un símbolo de la flora canaria y un símbolo del paisaje y la historia de nuestro pueblo que ha presidido este rincón durante siglos“.
El drago recibía tratamientos desde 2021
Ante las posibles dudas sobre el estado del ejemplar, el consistorio ha recordado que desde el año 2021 se venían programando tratamientos específicos en los dragos del municipio, incluido este de San Francisco.
Estas tareas de diagnóstico e inspección, encargadas a profesionales del sector, determinaban de forma periódica las intervenciones más adecuadas para la salud del histórico árbol.
Una vez finalizada la inspección técnica, el Ayuntamiento, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, procederá a la retirada de los restos para restablecer la normalidad en la zona.