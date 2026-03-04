Piden precaución tras un accidente en el túnel de Tres de Mayo

Un accidente de tráfico a primera hora de la mañana de este miércoles, 4 de marzo de 2026, poco antes de las 08.00 horas, ha obligado a cerrar provisionalmente el túnel de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el 112.
En el siniestro se ha visto implicado un vehículo y no ha habido heridos, si bien la sala operativa activó de inmediato los recursos necesarios: Bomberos del Consorcio de Tenerife, Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
Poco antes, un vehículo volcó en la TF-2, en las inmediaciones del acceso a Barranco Grande, sentido bajada, .
QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO
Los accidentes de tráfico vuelven a poner sobre la mesa la importancia de saber cómo actuar en caso de encontrarnos ante una emergencia en carretera.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los nervios o el desconocimiento no deben impedir que actuemos correctamente: los primeros minutos tras un accidente son cruciales. En muchos casos, marcan la diferencia entre salvar una vida o agravar las consecuencias del siniestro.
Si eres testigo de un incidente en la carretera, lo primero es mantener la calma y aplicar la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer. Este protocolo internacional establece las bases para actuar con eficacia y seguridad ante una situación de emergencia en la vía pública.
Proteger significa, en primer lugar, asegurar la zona del accidente para evitar que se produzcan más daños. Si presencias un siniestro, lo primero es detener tu vehículo fuera de la calzada, en un lugar seguro, señalizar tu presencia y ponerte el chaleco reflectante antes de salir. Nunca te acerques a los vehículos sin asegurarte de que no hay riesgo de incendio, fuga de combustible o circulación peligrosa. En carreteras donde los vehículos circulan a gran velocidad, un paso en falso puede provocar un nuevo accidente.
Alertar es el segundo paso, y consiste en avisar inmediatamente a los servicios de emergencia. En Canarias, el número de atención es el 1-1-2, que coordina la asistencia durante el accidente. Es importante facilitar datos precisos: el punto kilométrico o lugar aproximado, el número de vehículos implicados, si hay personas heridas o atrapadas, y cualquier otro detalle relevante. Una llamada clara y rápida mejora la coordinación y permite activar con eficacia a los recursos de seguridad y socorro, como el Servicio de Urgencias Canario (SUC), los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico o el personal de Carreteras.
Socorrer, el último paso, solo debe hacerse si tienes conocimientos básicos de primeros auxilios y si el entorno es seguro. Hasta la llegada de los equipos sanitarios, cualquier ayuda prestada por testigos preparados puede ser decisiva. No se debe mover a las víctimas salvo que exista un peligro inminente (como fuego o explosión), ya que podríamos agravar posibles lesiones internas.
La rapidez con la que se interviene en los minutos iniciales es vital. Según la propia DGT, los resultados de la atención médica dependen directamente del tiempo de respuesta. La asistencia precoz por parte de un equipo sanitario cualificado no solo puede salvar vidas, sino que también reduce el riesgo de discapacidades futuras.
Conocer estas pautas y estar mentalmente preparado para aplicarlas puede convertir a cualquier conductor en un eslabón crucial dentro de la cadena de salvamento. En territorios donde las carreteras soportan un tráfico intenso a diario, esta información puede marcar una gran diferencia.