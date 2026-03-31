Charlas de Cine ofrece el preestreno de ‘Lapönia’, la nueva comedia de David Serrano

El Multicines Tenerife, ubicado en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, acogerá hoy, 31 de marzo, a las 19.00 horas, un preestreno especial de la película Lapönia, dirigida por David
Serrano, nominado al Goya a Mejor Director Novel por Días de fútbol y responsable de otros títulos emblemáticos como El otro lado de la cama. La proyección, organizada por A Contracorriente Films con la colaboración de la Asociación Cultural Charlas de Cine y el espacio multisalas de La Laguna, contará con entrada gratuita hasta completar aforo, previa retirada de invitaciones en taquilla el mismo día del evento.
Una divertida batalla familiar
Basada en la exitosa obra teatral homónima y protagonizada por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes y Vebjørn Enger, Lapönia se adentra con humor e ironía en los conflictos morales y emocionales de la vida familiar, invitando al espectador a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la ilusión y las tradiciones.
La historia sitúa su trama en la ciudad finlandesa de Rovaniemi, capital de Laponia y supuesta residencia oficial de Papá Noel. Nuria, instalada en el norte de Europa con su marido Olavi y su hija, decide reunir a su hermana Mónica, a su cuñado y a su sobrino para pasar unas navidades inolvidables. Sin embargo, todo cambia cuando los niños descubren que quizá el mito de Papá Noel no es exactamente lo que parece. Lo que debía ser una celebración idílica se transforma en una divertida batalla familiar repleta de verdades incómodas, reproches y risas.
Adaptación
Producida por The Mediapro Studio, el guion lleva la firma de Cristina Clemente, Marc Angelet y Jordi Casanovas, autores también de la obra original, representada con éxito en países como España, Estados Unidos, Croacia, Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela y República Checa. La adaptación cinematográfica, rodada en diversas localizaciones de la provincia de Vizcaya, mantiene la esencia teatral del texto original, aportando una mirada contemporánea a los modelos familiares y los valores sociales.
Tras su paso por la 29ª edición del Festival de Málaga, donde participó en la sección oficial, Lapönia se prepara ahora para su estreno en salas de cine, previsto para este 1 de abril.
Un evento con sello cultural
Con esta iniciativa, Charlas de Cine y Multicines Tenerife continúan su compromiso con la divulgación cinematográfica y el fomento de la cultura audiovisual en las Islas Canarias.
Este preestreno cuenta con la colaboración de Charlas de Cine Radio, Culturamanía Magazine, TumbaAbierta.com, el Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, la FUNDACIÓN DIARIO DE AVISOS, el Festival Isla Calavera de Cine Fantástico y Juan Antonio Ribas Ediciones Digitales.