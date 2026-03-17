Costa Adeje Egatesa-Atlético de Madrid: un partido para la historia en el Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este martes (19.00 horas/Atlántico Radio/La 2) uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El conjunto blanquiazul recibe al Atlético de Madrid Femenino en el Heliodoro Rodríguez López en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina, un duelo que decidirá el equipo que logrará el pase a la gran final de la competición.
Tras el resultado de la ida, 1-0 favorable a las rojiblancas en el partido disputado en Alcalá de Henares, las guerreras necesitarán remontar la eliminatoria ante su afición para alcanzar una final que se disputará el próximo 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria. El equipo tinerfeño confía en el impulso de su estadio y en el apoyo de una grada que se prepara para vivir una noche histórica.
El conjunto dirigido por Yerai Martín llega a esta cita en un gran momento de confianza tras la contundente victoria lograda este pasado sábado en Liga F Moeve, donde las blanquiazules se impusieron por 4-0 al Levante UD Femenino. Un resultado que refuerza el trabajo del grupo y confirma el buen momento competitivo del equipo antes de un desafío de máxima exigencia.
En la previa del encuentro, el técnico blanquiazul Yerai Martín destacó la ilusión con la que el equipo afronta el partido decisivo: “Sabemos que necesitamos al menos un gol para empatar la eliminatoria, pero el partido es muy largo. Tendremos que leer muy bien los momentos del encuentro, cuándo atacar más y cuándo nos toque defender. El objetivo será mantener la portería a cero el mayor tiempo posible, porque eso nos acercará a un resultado positivo”.
El entrenador también subrayó la importancia del ambiente que pueda generar el Heliodoro en una cita de este nivel: “Cuesta mucho llegar a donde han llegado estas jugadoras. Todo el apoyo será una jugadora más. El ambiente que se vive en este estadio es muy bueno y muy bonito, y sabemos que nos estarán alentando durante todo el partido. Animo a toda la afición a que venga a apoyarnos”.
Yerai también valoró el significado que tendría alcanzar la final de la competición: “Sería algo muy especial, ilusionante e histórico. Es muy difícil estar en unas semifinales y si estamos aquí es por algo, por el trabajo de muchas personas. Nos vemos capaces y tenemos pensamientos positivos. Mañana tenemos una gran oportunidad para conseguirlo”.
Por su parte, la delantera Carlota Suárez, que regresó este sábado tras varios meses de baja por lesión anotando uno de los goles del triunfo liguero, valoró con emoción su vuelta a los terrenos de juego: “Ha sido un proceso complicado. Las primeras semanas me costó asimilar todo lo que me iba a perder, pero desde el primer día mi objetivo fue volver lo antes posible. Todo el cuerpo técnico y médico me ha ayudado muchísimo para poder estar aquí otra vez”.
La atacante también recordó lo que sintió al marcar su gol en el regreso: “Cuando marqué se me vino a la cabeza mi familia, que ha estado conmigo durante todo el proceso, y también todo el esfuerzo que hay detrás y que muchas veces no se ve”.
Carlota también hizo referencia al reto que supone remontar la eliminatoria ante el conjunto madrileño: “Tenemos muchas ganas. Veo al equipo muy enchufado y creemos mucho las unas en las otras. Sabemos la suerte que tenemos de estar en unas semifinales y necesitamos a la gente para que nos ayude a conseguir el objetivo de la final”.
La delantera blanquiazul también recordó que el equipo ya ha demostrado su fortaleza en casa: “Ganamos al Atlético de Madrid en Liga aquí en casa y sabemos que se puede hacer otra vez. Tener la vuelta en el Heliodoro nos da confianza. Con la energía del equipo y el apoyo de la afición vamos a luchar hasta el final”.
El choque, patrocinado por Binter, resolverá en el Estadio Heliodoro Rodríguez López el nombre del equipo que estará en la final de la Copa de la Reina, en una eliminatoria abierta que podría decidirse más allá del tiempo reglamentario.
El encuentro podrá seguirse en directo a través de La 2 de TVE y también contará con la narración radiofónica de Atlántico Radio y La Radio Canaria, permitiendo a los aficionados seguir en directo todo lo que ocurra en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.
Entradas a la venta para una noche histórica
El club espera una gran afluencia de público en el Estadio Heliodoro Rodríguez López para acompañar al equipo en este partido decisivo. El apoyo de la afición será clave para impulsar a las blanquiazules en su intento de remontar la eliminatoria y luchar por un billete a la final de la Copa de la Reina.
Los abonados del CD Tenerife Femenino podrán acceder gratuitamente al encuentro presentando su abono en los accesos del recinto capitalino.
Información de entradas – Público general
Las entradas se encuentran disponibles en la web oficial del club (clubdeportivotenerifefemenino.com) y en Tomaticket.
Tribuna Alta y Baja: 15 €
Niños menores de 12 años acompañados: 1 €
Entradas VIP: 40 €
El club anima a toda la afición a acudir al Heliodoro para vivir juntos una noche que puede quedar para siempre en la historia del fútbol femenino tinerfeño.
El Costa Adeje Tenerife Egatesa celebrará la fiesta del fútbol femenino con un concierto de Abraham Mateo
El Costa Adeje Tenerife Egatesa presentó hoy la celebración de la fiesta del fútbol femenino con motivo del partido que disputará contra el F.C. Barcelona el próximo 10 de mayo, a las 18:00, en el Heliodoro Rodríguez López, que contará con un concierto de Abraham Mateo.
Este evento se presenta como un gran espectáculo por ser uno de los encuentros más esperados de la temporada, al medirse con el primer clasificado de la Liga. El club afronta este desafío con la ambición de firmar una noche inolvidable ante su afición, en un escenario que unirá fútbol de primer nivel con música en directo.
El encuentro fue presentado por el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, acompañado del presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres, junto a la presencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado Toledo, el CEO de la Liga F, Pablo Vilches, la consejera delegada de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso.
Sergio Batista destacó que el club apuesta por hacer historia en Tenerife con la celebración de este gran evento, que contará con entradas a precios populares “para que todo el mundo pueda unirse a esta gran fiesta, en la que primará el espectáculo con un artista de primer nivel como Abraham Mateo y que llevará el nombre de Tenerife por toda la geografía nacional”.
Candelaria Delgado señaló la importancia de que el Club Deportivo Tenerife Femenino “no solo compite, sino que representa esfuerzo, compromiso y un ejemplo muy valioso para muchas chicas que hoy sueñan con seguir sus pasos”. Además, resaltó que “el Gobierno de Canarias seguirá acompañando y apoyando este camino, porque cuando el deporte femenino avanza, avanza también la igualdad en nuestra sociedad”.
Yolanda Moliné indicó que “lo que viviremos será algo más que un evento deportivo. Una auténtica fiesta, que demuestra que el deporte puede ser también un espacio de encuentro, de convivencia familiar y de promoción de valores como la igualdad, el respeto y la visibilidad del fútbol femenino”. En este sentido Moliné, subrayó que el hecho de “abrir por completo el Heliodoro, mantener los precios y convertir el partido en un gran evento familiar y musical es una forma de acercar el fútbol femenino a toda la sociedad”.
José Manuel Bermúdez reafirmó la apuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el fútbol femenino y el orgullo que siente por “la historia deportiva que está consiguiendo en la isla y en la ciudad”. Además, dijo que todas las áreas del Consistorio ayudan al club y que, en concreto, desde Igualdad, “se ha escogido al CDT Femenino como un ejemplo de visibilización y de apoyo a la mujer, por los valores que queremos promover en la ciudad”.
Por último, Adolfo Alonso destacó la íntima relación con el equipo, tras su paso por el municipio, así como el importante retorno que tiene para las marcas, como Costa Adeje, “al estar vinculados al primer equipo femenino de Canarias en esta liga tan importante, a la vez que se apuesta por valores como la igualdad”.
Además, también estuvo presente el CEO de la Liga F, Pablo Vilches, para dejar constancia del apoyo que muestra la Liga F a las acciones del Club Deportivo Tenerife Femenino. Vilches destacó que, ante el crecimiento del fútbol femenino, es muy importante el apoyo de todos y, especialmente, de las instituciones, algo que en Tenerife, “es un ejemplo de ello”, ya que se prioriza la visibilidad de la mujer en el deporte. Además, resaltó que el modelo del CDT Femenino es ideal para imitar por el resto de clubes, ya que acciones tan especiales como este espectáculo son un gran reto para lograr una mayor asistencia del público.
Concierto de Abraham Mateo
Abraham Mateo es cantante, compositor, productor y actor español. Con tan solo 14 años se dio a conocer internacionalmente y, desde entonces, ha publicado siete álbumes de estudio, obteniendo múltiples discos de oro y platino en varios países. Además, ha colaborado con numerosos artistas internacionales en sus canciones, consolidándose como una de las grandes figuras del pop español con proyección global.
El Costa Adeje Tenerife Egatesa señala que las entradas estarán a un precio asequible para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de disfrutar del evento y que la inclusión del concierto al partido no supondrá un aumento del precio de las mismas.
Los precios de las entradas oscilarán entre los 10€ y los 35€ según la zona. Durante la primera fase de venta, los precios serán los siguientes: Tribuna Alta y Baja, 30€ , Tribuna (hasta 12 años), 10€, San Sebastián Alta y Baja, 20€, San Sebastián (hasta 12 años), 7€, Herradura Alta y Baja, 15€, Herradura (hasta 12 años), 5€, Popular Alta y Baja, 10€ , Popular (hasta 12 años), 5€, VIP (que incluye asiento reservado en el palco de Tribuna Baja, puerta exclusiva, servicio de hospitality con azafatas, bebidas y cátering durante todo el evento), 80€.
El 10 de mayo será una celebración del fútbol, del espectáculo y del sentimiento blanquiazul. Una cita ante el líder, en casa, con animación, música en directo y el impulso de toda la afición. Además, la parte deportiva de este encuentro estará patrocinada por Caixabank.
Fan zone del partido
La gran fiesta de ‘Tenerife Late en Familia’ también contará con una ‘fan zone’ que animará el inicio de esta celebración histórica gracias al Distrito Salud-La Salle de Santa Cruz de Tenerife. Esta contará con actuaciones musicales y diferentes tipos de actividades para animar los momentos previos al encuentro deportivo. Además, está previsto un servicio gratuito de guagua desde el sur de la isla gracias a Titsa. Próximamente se desvelarán todos los detalles.