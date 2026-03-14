El Costa Adeje Tenerife Egatesa se llena de moral con una goleada sobre el Levante (4-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa se llenó de moral en el Heliodoro de cara al partido de vuelta de Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, tras pasar por encima del colista Levante (4-0). Destacar el golazo de Iratxe que abrió la goleada blanquiazul en la primera parte, y ya en el segundo acto, el emotivo gol de Carlota Suárez que reaparecía tras superar una lesión de cadera, el estreno goleador de Paulina Gramaglia que hizo el 3-0, y culminó la goleada Patri Gavira con un cabezazo al fondo de las mallas, tras libre indirecto ejecutado por Natalia Ramos.
Pese a lo abultado del resultado, el Levante dio guerra a las locales en la segunda parte aunque las granotas apenas generaron peligro sobre la portería de Nay Cáceres.
Yerai Martín, pensando en el choque del martes de Copa, tiró de rotaciones con las entradas al terreno de juego de Cinta Rodríguez, Pola, que gran partido el de la canterana, Bicho e Iratxe, mientras en el banquillo habitaban titulares habituales como Patri Gavira, Elba Vergés, Sandra Castelló o Aleksandra Zaremba. Además no entraron en convocatoria Yerliane Moreno, sancionada, y Paola Hernández.
La primera parte fue de claro dominio blanquiazul ante un rival que no llevó peligro a la portería de Nay Cáceres hasta el tiempo de prolongación con un disparo de Gabaldón que salió por alto (45+5). El resto fue un monólogo del CD Tenerife femenino que pudo irse al descanso con mayor ventaja en el marcador.
En el minuto 12 pudo llegar el 1-0, tras un centro de Natalia Ramos al corazón del área que remató Bicho a bocajarro sacando una gran mano Laura Coronado para abortar la clara ocasión de la centrocampista blanquiazul.
Dos minutos después, en el 14, Sakina Ouzraoui se internó hasta línea de fondo pero su centro no encontró rematadora y el esférico acabó en manos de la guardameta granota.
En el minuto 16 llegó el 1-0, en un gran gol de Iratxe Pérez que dentro del área remató al palo largo entrando el balón por la escuadra de la portería de Laura Coronado. Un golazo.
Las blanquiazules seguían generando peligro con sendos disparos en los minutos 29 y 30 de Natalia Ramos y Ouzraoui. El primero salió desviado y el de la internacional marroquí lo detuvo Coronado.
Yerai Martín solicitó en el minuto 38 la intervención del Video Support por un posible tirón de pelos de Dolores Silva sobre Sakina Ouzraoui. Tras ser revisada la acción por la árbitra Ainara Acevedo y la cuarta árbitra Nuria Sánchez se dictaminó que no había acción punible de la centrocampista portuguesa del Levante. Con el 1-0 se llegó al descanso.
Tras la reanudación se vio a un Levante más ambicioso forzando los dos primeros saques de esquina sobre la portería de Nay. En el minuto 62, el entrenador granota Andrés París solicitó la intervención del Video Support por un posible penalti de Fatou Dembelé sobre Ana Franco. Tras ser revisada la acción por la colegiada se decretó que no había nada. La futbolista de Malí, que cuajó un gran partido, debería tener más cuidado en acciones dentro del área porque la árbitra pudo indicar el punto fatídico en una acción que genera muchas dudas.
En el minuto 64 llegó la ocasión más clara del Levante tras un saque de esquina ejecutado por Dolores Silva que se estrelló en la cruceta de la portería local.
Yerai Martín estuvo muy fino con el plan de partido y con los cambios. El Levante, sin crear excesivo peligro, inclinó el campo de su lado en busca del empate. El cansancio estaba haciendo mella en algunas futbolistas del Costa Adeje Egatesa y el técnico vasco reaccionó con las entradas de Carlota, Sandra Castelló y Elba Vergés en el minuto 67 en detrimento de Bicho, Fatou y Ouzraoui. En el 83 se completó el cupo de cambios con las entradas de Patri Gavira y Gramaglia por Koko e Iratxe.
Con las piernas más frescas, el Costa Adeje Tenerife Egatesa desató la tormenta perfecta en la recta final del choque con tres nuevos goles. En el minuto 85, internada por la banda derecha de Clau Blanco que puso un caramelo en el corazón del área que aprovechó Carlota para empujar el balón al fondo de las mallas (2-0). Ya en el tiempo de prolongación (90+3), nueva asistencia de la carrilera sevillana que aprovechó la delantera argentina Gramaglia para anotar de cabeza (3-0). El festival goleador de las guerreras lo culminó Patri Gavira con un cabezazo dentro del área tras libre indirecto lanzado por Natalia Ramos (4-0).
FICHA TÉCNICA:
4 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Clau Blanco, Violeta Quiles, Fatou Dembelé, Cinta Rodríguez, Bárbara Pola, Natalia Ramos, Bicho, Koko Ange, Sakina Ouzraoui e Iratxe Pérez. También jugaron: Carlota Suárez, Sandra Castelló, Elba Vergés, Paulina Gramaglia y Patri Gavira.
LEVANTE UD: Laura Coronado, Alharilla, Le Guilly, Teresa Mérida, Eva Alonso, Gema, Dolores Silva, Gabaldón, Carrasco, Ana Franco y Ari Arias. También jugaron: Bascu, Carol, Traoré, Inés y Daniela Luque.
GOLES: 1-0, min 16: Iratxe. 2-0, min 85: Carlota. 3-0, 90+3: Gramaglia. 4-0, 90+6: Patri Gavira.
ÁRBITRA: Ainara Acevedo. Amonestó a las locales Bicho, Pola y Nay Cáceres. Por las visitantes, Dolores Silva.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 1283 espectadores.