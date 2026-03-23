Dactah Chando estrena ‘Reset’, su disco número 12, en un concierto en el Leal

Si en enero fue Mercy y en febrero Origen, los dos temas sobre los que se ha apoyado el lanzamiento del nuevo álbum de Dactah Chando, ahora se presenta en su totalidad Reset, el trabajo número 12 en la carrera musical del artista tinerfeño. Una obra que marca un punto de inflexión en su trayectoria, después de un parón durante el año pasado que quizás supuso ese “resetearse por completo”, pero no para dejar de hacer música, sino para hacerla de manera más consciente.
VEINTE AÑOS DE TRAYECTORIA
Reset, que conmemora también la presencia del artista en la música durante 20 años, se da a conocer este jueves, 26 de marzo, en un concierto en la Sala de Cámara del Teatro Leal (20.30 horas). “Después de un parón en 2025 donde me dio tiempo para recuperarme de una etapa intensa, me replanteé muchas cosas, entre ellas si continuar con el proyecto”, afirma Dactah Chando. “Me di cuenta de que no puedo dejar de hacer esto, pero la madurez y la experiencia me han indicado que el camino es vivirlo como algo nuevo, como si fuera el primer álbum. Lo que viene siendo empezar de nuevo”, explica.
Con este lanzamiento, el artista canario se ha propuesto una vuelta al origen y, al mismo tiempo, dar un paso firme hacia nuevas formas de expresión sonora y lírica. Es por eso que Reset es un proyecto discográfico hecho a mano, grabado en estudio por músicos tocando al mismo tiempo, sin artificios, sin trucos, a la vieja usanza y donde se vuelve a la raíz de la creación musical en tiempos de inteligencia artificial.
“Mis músicos y yo hemos querido mantener un sonido real -pone de relieve-, donde el toque humano sea lo más importante, donde se note que ha sido hecho por personas en tiempo real y con la idea de captar el momento, la frescura y la emoción de las ideas que surgían, sin prejuicios”.
Las doce canciones que forman parte de Reset se escriben con otras tantas palabras que son una invitación a reflexionar en un mundo que ahora mismo parece descabezado y falto de lo principal, la humanidad: Mercy, Conforme, Guía, Origen, Roots, Enemies, Times, Ahora, Girl, Vuelta, Sentido y Gracias. En ellas el artista muestra una evolución, musical y emocional, apostando por letras honestas y una producción cuidada que refuerza el mensaje de renacimiento y cambio.