Giro tras la cita en el Vaticano: los detalles del viaje del Papa a Canarias que ya conocen los Reyes

La expectación sobre el viaje del Papa a Canarias ha dado un paso definitivo este lunes. En una atmósfera de máxima solemnidad en la Santa Sede, los Reyes de España han mantenido una audiencia privada con el papa León XIV. Durante los 50 minutos que duró el encuentro en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, los monarcas pudieron conocer de primera mano los pormenores de la visita que el Pontífice realizará a España, con un protagonismo absoluto para el Archipiélago.
El encuentro, que comenzó a las 10:15 hora local, no solo ha servido para estrechar lazos diplomáticos. Según fuentes cercanas a la delegación española, encabezada por el ministro Félix Bolaños, la cita ha sido el escenario donde se han perfilado los detalles logísticos y pastorales de la estancia de León XIV en suelo canario.
Seis días de visita apostólica: de Madrid al viaje del Papa a Canarias
La invitación que los Reyes extendieron el pasado año ha cristalizado en una agenda que ya tiene fechas cerradas. El viaje del Papa a Canarias se enmarca en una gira que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio. León XIV aterrizará en España para visitar Madrid y Barcelona, pero dedicará una parte fundamental de su tiempo a Canarias, marcando un hito histórico: será la primera visita de un Papa a España en 15 años.
Durante la audiencia, la reina Letizia vistió de blanco, haciendo uso del privilegio reservado a las soberanas católicas, mientras que Felipe VI departió con el Pontífice sobre la importancia simbólica de esta visita para el pueblo canario en el contexto actual.
Regalos con sello español y significado histórico
El intercambio de presentes también subrayó la relevancia de este encuentro previo al viaje. Los Reyes entregaron a León XIV un facsímil del Libro de Horas de Felipe II, una obra maestra del siglo XVI custodiada en El Escorial. Además, tuvieron el gesto de regalarle una manta de butaca artesanal, fabricada en lana merina y seda natural, un símbolo de la excelencia de la artesanía española que el Papa recibirá nuevamente cuando pise las Islas.
Por su parte, el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el subsecretario Richard Gallagher, participaron en las reuniones técnicas posteriores, donde se analizó el impacto social de la visita de León XIV, quien será el primer pontífice que visite el país bajo el reinado de Felipe VI.
De la Biblioteca Vaticana a la Basílica de Santa María la Mayor
Tras despedirse de León XIV, la jornada de los monarcas ha continuado con una carga simbólica de siglos. Felipe VI se ha trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para tomar posesión de su cargo como protocanónigo, una tradición vinculada históricamente a la Corona española.
Sin embargo, el eco de la audiencia en el Vaticano resuena hoy especialmente en Canarias. Con los detalles del viaje ya sobre la mesa de los Reyes, el Archipiélago se prepara para recibir a un Papa que, según lo conversado en la Santa Sede, muestra un interés especial por la realidad y la hospitalidad de las Islas.