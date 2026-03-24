El canario M. Barranco publica ‘Tancón’, el primer adelanto de su próximo EP

El MC y compositor canario M. Barranco ha publicado recientemente Tancón, el primer sencillo del que será su próximo EP, marcando el inicio de una nueva etapa artística en su trayectoria musical.
Con más de 20 años de recorrido en la música, M. Barranco (que es el nombre artístico de Mikel Luis Hernández) ha construido una voz propia dentro de la escena musical de Canarias, caracterizada por la mezcla de rap con sonidos de raíz y músicas de distintas latitudes.
Cofundador y vocalista de la banda Material de Contrabando, su trabajo ha destacado siempre por unir fuerza escénica, compromiso social y una identidad profundamente vinculada a la cultura del Archipiélago.
Tancón, al que acompaña un videoclip obra de Santi Lecuona, abre una línea en la que el rap dialoga con la electrónica y la percusión orgánica, manteniendo la raíz característica del artista. Este cruce de lenguajes marca el camino del EP, en el que la composición explora la búsqueda de profundidad.