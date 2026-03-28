El Centro de Arte La Recova, en la capital tinerfeña, abre sus puertas a ‘Sobremesa’

El Cabildo de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, inauguró el pasado jueves la nueva edición del laboratorio de innovación, diseño y artesanía MidaLab con la exposición Sobremesa, que podrá visitarse hasta el 22 de abril en el Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de Tenerife.
En el acto inaugural estuvieron presentes el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez; el consejero de Juventud, Serafín Mesa; el director general de Migración, José Téllez, y el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan, además de miembros del área insular de Empleo y Educación y los artesanos participantes en el proyecto expositivo.
Efraín Medina puso de relieve durante la apertura de la muestra el papel estratégico de esta iniciativa: “MidaLab se ha convertido en una herramienta clave para modernizar la artesanía de la Isla. Apostamos por un modelo que une conocimiento, creatividad y acompañamiento profesional para fortalecer un sector con enorme valor cultural y económico”.
Asimismo, subrayó la proyección del trabajo desarrollado, ya que “esta exposición demuestra que la artesanía de Tenerife no solo preserva su identidad, sino que es capaz de reinventarse y posicionarse en nuevos mercados, conectando con públicos cada vez más amplios”.
En relación con el concepto de la muestra, detalló que “Sobremesa representa ese espacio donde surgen las ideas y se construyen relaciones. Ese mismo espíritu es el que impulsa MidaLab: colaboración, intercambio y crecimiento conjunto entre profesionales del sector”.
A este respectó, Bermúdez explicó que en la exposición la artesanía dialoga con el diseño contemporáneo “incorporando nuevas miradas, nuevos lenguajes y nuevas oportunidades”.