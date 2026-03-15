El Centro de Arte La Regenta convoca su residencia internacional

Una oportunidad abierta a artistas de todo el mundo para el desarrollo y exposición artística en Gran Canaria. Eso es lo que promueve, desde hace 10 años, el Centro de Arte La Regenta con su programa anual de Residencias Artísticas Internacionales, en la modalidad de producción y exhibición, cuyo plazo de presentación de solicitudes se abrió el pasado viernes.
El lugar de trabajo y de la posterior exposición estarán ubicados en este emblemático espacio del Gobierno autonómico en la capital grancanaria, e incluye el pago de honorarios, producción, estancia, viajes y manutención. Las personas interesadas tienen hasta el 10 de abril para presentar un proyecto visual centrado en los conceptos de ciudad, comunidad, territorio y contexto. La recepción de propuestas se realiza de manera telemática a través del enlace web laregenta.org/residencias, donde también pueden consultarse las bases en detalle.
FECHAS
La residencia se desarrollará entre el 11 de mayo y el 6 de julio. Podrán presentar su propuesta artistas visuales de cualquier disciplina y de cualquier nacionalidad que deseen desarrollar un proyecto en el ámbito del arte contemporáneo centrado en conceptos como ciudad, comunidad, territorio y contexto. La convocatoria está dirigida a autorías que residan fuera de Gran Canaria, ya que los creadores locales disponen del Espacio de Producción y de otros programas a la creación a lo largo del año.
El resultado de la investigación artística será expuesto en una de las salas de La Regenta entre el 3 de julio y el 5 de septiembre.