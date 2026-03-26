El Gobierno de Canarias e Hiperión publican la antología del escritor Luis Feria ‘No existen jerarquías’

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, y el sello editorial Hiperión coeditan No existen jerarquías, una selección de los poemas más destacados del poeta tinerfeño Luis Feria (1927-1998), vinculados con el mundo natural y el paisaje. El volumen recoge poemas centrados en la naturaleza -plantas, flores y animales- y tiene como objetivo volver a poner en circulación la obra de uno de los escritores canarios más relevantes del siglo XX.
Luis Feria obtuvo algunos de los galardones de poesía más destacados, como el Adonáis (en 1961, por Conciencia) y el Boscán (en 1964, por Fábulas de octubre), y está considerado una de las voces fundamentales de la poesía insular contemporánea.
La antología, de un total de 137 páginas, ha sido preparada por Jesús Munárriz y Jenaro Talens, e incluye un epílogo de José Hierro, además de ilustraciones de Pepa Izquierdo. El libro recupera algunos de los poemas más emblemáticos del autor, procedentes de títulos fundamentales como Fábulas de octubre, Más que el mar, Cuchillo casi flor, Salutaciones, Casa Común y Dinde, su obra más conocida.