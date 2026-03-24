‘El Museo de los Cuentos’ se instala de nuevo en la Casa de la Parra de Los Realejos

El Ayuntamiento de Los Realejos, con la colaboración de Colorín Colorado Cuentacuentos, abrió este luens una nueva edición de El Museo de los Cuentos. La iniciativa “convierte hasta el 30 de abril el Espacio Cultural Casa de la Parra en un palacio en el que los libros cobran vida y la imaginación no tiene límites, continuando con esa apuesta decidida, tras 21 ediciones, por fomentar el amor por la lectura desde edades tempranas”, detalló el alcalde, Adolfo González, durante su visita a la sesión inaugural, que contó con escolares del CEIP Agustín Espinosa.
El regidor estuvo acompañado por el concejal de Educación, José David Cabrera, y la de Cultura, Alba Hernández, quienes transmitieron su enhorabuena al promotor del proyecto, el narrador realejero Juan Carlos Toste, quien indicó que la temática de este año lleva por título Entra a una biblioteca mágica.
El Museo de los Cuentos 2026 continúa con un enfoque que va más allá de la lectura, fomentando la creatividad, la emoción, la participación y el disfrute a través de cuentos, dinámicas, talleres y experiencias participativas. Por él pasarán, en visitas concertadas a través de la Concejalía de Educación, más de 2.000 escolares, principalmente de Infantil y primer ciclo de Primaria, procedentes de los distintos centros de enseñanza del municipio, a los que se sumarán niños y niñas de otras localidades, como Puerto de la Cruz, La Orotava, San Juan de la Rambla, La Guancha, El Tanque y Tacoronte.
En estas sesiones, Juan Carlos Toste da vida a cada cuento y convierte la visita en un viaje único por mundos mágicos y fantásticos. “Su estilo cercano y lleno de dinamismo garantiza que los más pequeños se sumerjan por completo en cada historia, disfrutando de una experiencia educativa y lúdica al mismo tiempo”, apuntó José David Cabrera.
“Con motivo de una nueva edición del programa de dinamización cultural y ocio en familia Érase, la ciudad del cuento y la palabra, que volverá a desarrollarse en el conjunto histórico de Realejo Bajo, El Museo de los Cuentos abrirá también sus puertas del 17 al 21 de abril para público familiar, ofreciendo una experiencia más inmersiva entre literatura, narración e imaginación”, adelantó Alba Hernández.
PROGRAMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
“Como novedad de esta edición, se presentará un programa especial para familias, que se dará a conocer próximamente, invitando a magos e ilusionistas, ofreciendo momentos de diversión compartida, creando recuerdos inolvidables entre lectura, creatividad y entretenimiento en familia”, agregó el coordinador de la instalación.
“Los asistentes podrán descubrir historias tan especiales como Tito, busca nariz, Familias del mundo, África, Somos CHEF, ¿A qué sabe la luna? y una selección de cuentos monstruosos, entre otras sorpresas”, avanzó Juan Carlos Toste, quien manifestó que “cada historia está pensada para estimular la imaginación, fomentar la creatividad y transmitir valores de convivencia, respeto y curiosidad hacia el mundo que nos rodea”.
“La experiencia se complementa con momentos de ilusión y asombro, donde la narración oral se combina con trucos de magia, asegurando que los niños y las niñas vivan sensaciones memorables que despierten tanto la emoción como la imaginación”, añadió, antes de explicar que el lema de este año, Entra a una biblioteca mágica, es una “invitación a soñar, a descubrir y a dejarse llevar por el poder transformador de los cuentos, asegurando momentos llenos de ilusión, de transmisión de valores y aprendizaje”.