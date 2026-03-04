El XX Festival de Música Religiosa de Canarias recibe al Grupo Vocal Reyes Bartlet

El XX Festival de Música Religiosa de Canarias se acerca a la polifonía con el Grupo Vocal Reyes Bartlet. La formación de Puerto de la Cruz afronta el tercer programa de la cita musical con Salve Regina, una propuesta dedicada a la figura de la Virgen María, con la que recorre distintas iglesias del 6 y al 14 de marzo. Salve Regina presenta obras de Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Monteverdi, Josquin Des Prez y otros autores, con la dirección de José Híjar Polo.
Las actuaciones, de acceso gratuito, comienzan este viernes (20.00 horas) en la ermita de Nuestra Señora de El Socorro, en Güímar (Tenerife), para continuar el domingo (12.00) en la iglesia de la Asunción de San Sebastián de La Gomera. El viernes 13 (20.00) es la cita en la de la Santa Cruz de Ravelo, en El Sauzal (Tenerife) y el sábado 14 (20.30), en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en Valverde (El Hierro).
El sonido equilibrado, luminoso y expresivo del Grupo Vocal Reyes Bartlet se pone al servicio de la devoción y la precisión técnica en Salve Regina, al evocar la espiritualidad y la belleza de la música polifónica.