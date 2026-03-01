Espacio Bronzo aborda el paso del tiempo a través de ‘Entre antes y después’

Espacio Bronzo inauguró este viernes Entre antes y después, con obra de Luis Martín. La exposición estará disponible para el público hasta el viernes 27 de marzo en la sala lagunera situada en el número 19 de la calle Núñez de la Peña.
El escultor tinerfeño reflexiona sobre el paso del tiempo con varias piezas elaboradas en su taller de Güímar, realizadas en su mayoría en 2025. Gran parte de las obras presentadas, cerca de una veintena, han sido elaboradas en piedras talladas, en basalto o mármol, aparte de la obra gráfica, realizada con varias técnicas, como collage, fotografía o impresión sobre papel.
“Luis Martín detiene el tiempo, o intenta detenerlo, lo condensa en el tallado de sus basaltos, que forman parte omnipresente de nuestra geología insular”, asegura el crítico de arte Celestino Celso Hernández, que firma el texto que acompaña a la presentación del proyecto. Con estas obras, el crítico vincula las creaciones de Luis Martín a “una destacada saga de escultores de la piedra”, que en el arte canario incluye a Plácido Fleitas, Manuel Bethencourt, Tony Gallardo y, entre los más recientes, Roberto Martinón, Medín Martín, Paco Curbelo y Pedro Zamorano.
La piedra basáltica procede de Canarias; el mármol blanco, de Macael (Almería), y el negro, de Bélgica, todo seleccionado y adquirido al pie de varias canteras. Estos materiales Luis Martín los “domeña con maestría, y en cientos de horas, domando hasta la caricia que el mármol reclama”, añade el crítico. Las piezas “navegan” entre la abstracción y la figuración e indagan en “la dualidad entre lo orgánico y lo geométrico, lo industrial”, y también en la hibridación entre arte y ciencia, donde el autor “confiesa sentirse bien” al investigar “la conexión y la hibridación” entre dos disciplinas aparentemente opuestas.