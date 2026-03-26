Fallece a los 73 años Dania Dévora, histórica impulsora de los Womad en España

La productora canaria Dania Dévora, organizadora durante tres décadas de los festivales Womad en España, falleció este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria a los 73 años, según confirmó a EFE el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, para el que programaba el Maspalomas Soul Festival. Dévora recibió en los años 90 el encargo del músico británico Peter Gabriel de expandir a España los festivales de músicas del mundo conocidos como Womad, lo que se tradujo en dos sedes: Cáceres, desde 1992, y Las Palmas de Gran Canaria, desde 1993.
En 2023 anunció que se desvinculaba del Womad para centrarse en otros proyectos de su productora, D&D Company. Al frente de esa empresa, programó en Canarias citas musicales de referencia, como el Maspalomas Soul Festival de Gran Canaria o el Arrecife de las Músicas, en Lanzarote y Gran Canaria, así como espacios como las Veladas Iberoamericanas que organizó en Nueva York para Naciones Unidas en 2006, 2007 y 2008.
ARTISTAS
Además, produjo o coprodujo conciertos de estrellas internacionales, como Bryan Ferry y Franz Ferdinand, y coordinó giras de artistas como Compay Segundo, Manzanita, Stephan Micus, Yllana, Michael Nyman, Nacha Guevara, Las Veneno, Pepe Rubianes y María Creuza. Dania Dévora era una habitual en la organización de la tradicional representación de Don Juan Tenorio en Vegueta la Noche de Finados, el 31 de octubre, en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria.
En 2003 su trabajo fue reconocido con un Grammy Latino a la mejor producción de un álbum clásico. Dévora era Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria y Premio Can de las Artes de Gran Canaria.
El Ayuntamiento de la capital grancanaria transmitió ayer sus condolencias por el fallecimiento de la productora. En nombre de la corporación, la alcaldesa, Carolina Darias, expresó “su profundo pesar” por la pérdida de Dévora y destacó su papel fundamental en la proyección cultural de la ciudad y su contribución a consolidar Las Palmas de Gran Canaria como un espacio abierto a la creación y al encuentro entre culturas.
“El Ayuntamiento quiere trasladar su reconocimiento a una trayectoria marcada por la pasión por la cultura, el compromiso con la ciudad y la capacidad de situar a Las Palmas de Gran Canaria en el mapa internacional de las artes”, indicó el Consistorio.
Desde el Cabildo de Gran Canaria, su consejera de Cultura, Guacimara Medina, lamentó la desaparición de la productora cultural e indicó que “se nos va una mujer imprescindible, que dedicó su vida a la cultura con una pasión y una generosidad difícil de olvidar”.
“Más allá de los reconocimientos -indicaron desde D&D Company-, su mayor logro fue haber construido una red de afectos, colaboraciones y proyectos que hoy siguen vivos”. “Queremos recordarla como fue: cercana, exigente, generosa y profundamente apasionada por la cultura”.