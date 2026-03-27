‘Impro Show’ recala este viernes en el Teatro Leal

El Teatro Leal de La Laguna acoge este viernes (21.00 horas) Impro Show, la creación más exitosa de la compañía teatral Planeta Impro. Este formato de teatro improvisado ya cuenta con más de 10.000 funciones y tres millones de espectadores desde su estreno hace más de dos décadas. Asimismo, está posicionado como el segundo espectáculo más visto de Cataluña en la temporada pasada y el primero más visto en Barcelona.
El espectáculo se realiza en un escenario sin atrezo, donde el público participa como guionista y protagonista a través de las propuestas que escriben en un papel al comienzo del show. A partir de sus sugerencias, los improvisadores desarrollan personajes, entornos e historias al instante.
Una experiencia en la que en cada función puede pasar cualquier cosa. Planeta Impro ha sido pionera en desarrollar la improvisación teatral en España desde 2001, de la mano de su director y fundador, José Adserías. En 2004 se asentó en el Teatreneu de Barcelona, lugar donde ha realizado múltiples funciones y conmemoraron su función número 10.000 el 17 de septiembre del año pasado.