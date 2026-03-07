In Piano estrena en el Leal el concierto escénico ‘Ellas’

La agrupación musical In Piano estrena hoy sábado (20.00 horas) su espectáculo Ellas en el Teatro Leal de La Laguna. Este concierto escénico, que se centra en el piano y sus capacidades sonoras, mezcla música, movimiento, imagen y dramaturgia. Las cinco componentes de In Piano, Mari Luz Trujillo, Laura Díaz Martín, Zaida Almeida, Carolina González y Ana Belén Gutiérrez, prometen sorprender con una propuesta caracterizada por el uso poco convencional del instrumento.
Aprovechando elementos físicos como las cuerdas, maderas o pedales, ofrecen una experiencia inmersiva y contemporánea que transita por diferentes estados emocionales y paisajes expresivos. Las artistas tratan de revelar sonidos, texturas y matices que habitualmente permanecen ocultos en el piano. Además, el repertorio combina arreglos de canciones actuales, bandas sonoras y composiciones originales.
Por otra parte, pero sin abandonar el Leal, el escenario lagunero acoge mañana domingo (12.30 horas) La Reina de las Nieves, un espectáculo familiar, con una estructura dramática versátil, inspirado en el famoso cuento de Hans Christian Andersen.