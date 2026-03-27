La actriz Mariam Hernández visita el domingo ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’

Televisión Canaria ofrece este domingo (23.55 horas) un nuevo episodio de Una mala noche (la tiene cualquiera), presentado por Aarón Gómez, y recibe a la majorera Mariam Hernández como invitada especial. La actriz protagoniza la serie recién llegada a plataformas Padre no hay más que uno, en la que también participa la colaboradora del programa Rosario Pardo. Será un emotivo encuentro entre las dos intérpretes, que hacen de hija y madre en la ficción.
Mariam Hernández, quien se dio a conocer por sus papeles en series como Gym Tony y Amar es para siempre, es también una gran deportista, y hablará de esta faceta de su vida personal en un programa que girará alrededor del movimiento como leitmotiv.
El elenco de humoristas se completa en esta ocasión con Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván y Roberto Kamphoff, que pondrán en juego sketches, improvisaciones y mucha comedia. Además, Ninfa, al frente del Talent Chou, presentará una nueva edición del formato con la participación de dos artistas musicales que subirán el ritmo de la noche.