La Catedral de La Laguna y el Auditorio de Tenerife albergan el estreno en Canarias de ‘Paulus’

La Sinfónica de Tenerife afronta esta semana una doble cita con el oratorio Paulus (1836), del compositor alemán Felix Mendelssohn (1809-1847), que se interpreta por primera vez en Canarias. Con la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, el oratorio podrá escucharse en una versión adaptada este jueves, 26 de marzo (20.00 horas), en la Catedral de La Laguna, y en su versión íntegra el viernes (19.30) en el Auditorio de Tenerife, con la participación de un destacado elenco vocal y el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo.
“De la claridad y el equilibrio a la expresión más intensa y trascendente, Paulus es una obra de enorme riqueza musical y espiritual”, explica Víctor Pablo Pérez, quien subraya la importancia de esta partitura dentro del repertorio. El director honorario de la orquesta destaca que se trata de una obra “de gran exigencia artística para la orquesta, el coro y los solistas”, y una oportunidad para poner en valor el trabajo colectivo que implica un proyecto de estas dimensiones.
FIGURA CLAVE DEL ROMANTICISMO
Víctor Pablo Pérez también incide en la relevancia de Felix Mendelssohn como figura clave del Romanticismo europeo: “Recupera la tradición coral de Johann Sebastian Bach y la proyecta hacia el lenguaje del siglo XIX”. Compuesto cuando tenía apenas 27 años, Paulus fue una de las obras más celebradas de su tiempo, llegando a ser tan popular como El Mesías de Georg Friedrich Händel.
Estrenado en Düsseldorf en 1836, es uno de los oratorios más representativos de Mendelssohn. Inspirado en la tradición de las pasiones luteranas, combina arias, recitativos y grandes números corales para narrar la vida de San Pablo.
La interpretación contará con la soprano Alicia Amo, la mezzosoprano Rinat Shaham, el tenor Airam Hernández y el barítono Josep-Ramon Olivé, junto al Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo, dirigido por Miguel Ángel Arqued.
La versión que la Sinfónica de Tenerife ofrecerá en el concierto extraordinario en la Catedral de La Laguna tendrá una duración aproximada de una hora y diez minutos, concebida sin pausa para su interpretación en este espacio. El concierto del viernes en el Auditorio de Tenerife presentará el oratorio completo, dividido, con sus 45 números, en dos partes, permitiendo una escucha íntegra de esta gran obra del repertorio romántico.
La cita en la Catedral forma parte de la colaboración que mantienen desde 2014 la Sinfónica y la Diócesis Nivariense, consolidada como una de las propuestas más significativas del calendario cultural en fechas próximas a Semana Santa.
LOCALIDADES Y CHARLAS PREVIAS
Las entradas para el concierto del viernes en el Auditorio de Tenerife están disponibles en la web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del Auditorio de Tenerife (de 10.00 a 17.00 horas).
Como es habitual, el público podrá disfrutar de las actividades previas al concierto. El Mirador musical va a contar ese día con la participación de los artistas invitados y tendrá lugar a partir de las 18.45 horas en la Galería Castillo. Además, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) ofrecerá una charla divulgativa a las 18.30 horas en la Sala Avenida, impartida en esta ocasión por José Lorenzo Chinea.
De igual modo, para este concierto estará disponible la Lanzadera Sinfónica, un servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta distintos puntos del norte y el sur de la Isla con el Auditorio de Tenerife. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas de este jueves.