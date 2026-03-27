La Sinfónica de Tenerife estrena el oratorio ‘Paulus’ en Canarias con la Catedral de La Laguna como marco

La Sinfónica de Tenerife afrontó este jueves la primera de sus dos citas con el oratorio Paulus (1836), del compositor alemán Felix Mendelssohn (1809-1847), que se interpreta por primera vez en Canarias. Con la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, el oratorio pudo escucharse en una adaptación en la Catedral de La Laguna, mientras que hoy viernes (19.30) la orquesta abordará su versión íntegra en el capitalino Auditorio de Tenerife.
A los músicos de la Sinfónica se sumó un elenco de voces conformado por la soprano Alicia Amo, la mezzosoprano Rinat Shaham, el tenor Airam Hernández y el barítono Josep-Ramon Olivé, junto al Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo, dirigido por Miguel Ángel Arqued.
Compuesta cuando Felix Mendelssohn tenía apenas 27 años, Paulus fue una de las obras más celebradas de su tiempo, llegando a ser tan popular como El Mesías de Georg Friedrich Händel. Estrenado en Düsseldorf en 1836, es uno de los oratorios más representativos del compositor. Inspirado en la tradición de las pasiones luteranas, combina arias, recitativos y grandes números corales para narrar la vida de San Pablo. Tal y como explicó Víctor Pablo Pérez, Mendelssohn “recuperó la tradición coral de Johann Sebastian Bach y la proyectó hacia el lenguaje del siglo XIX”.
La cita de ayer en la catedral forma parte de la colaboración que mantienen desde 2014 la Sinfónica de Tenerife y la Diócesis Nivariense, consolidada como una de las propuestas más significativas del calendario cultural en fechas próximas a la Semana Santa.
Las entradas para el concierto de hoy viernes están disponibles en la web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono, en el 902 317 327, y en la taquilla (de 10.00 a 17.00 horas). El público podrá disfrutar de actividades previas al concierto. El Mirador musical va a contar con la participación de los artistas invitados y tendrá lugar a partir de las 18.45 horas en la Galería Castillo. Además, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) ofrecerá una charla divulgativa a las 18.30 horas en la Sala Avenida, impartida en esta ocasión por José Lorenzo Chinea.