La Vanguardia y el arte contemporáneo brindan cuatro miradas en TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura hoy viernes (19.00 horas) cuatro muestras que abarcan diversas trayectorias y lenguajes artísticos: Cándido Camacho. Ritos del deseo, comisariada por Alejandro Castañeda y Marta Sesé; Para que podamos vivir. La Laguna, 1968-1983, a cargo del equipo de TEA, coordinado por Néstor Delgado y Vanessa Rosa Serafín, Juan Albarrán, Daniasa Curbelo y Servando Rocha; Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry, con la curaduría de Isidro Hernández, y Jugueteando, en un renovado Espacio MiniTEA y realizada en colaboración con los artistas Sema Castro y Elena Galarza.
Estos proyectos ofrecen una visión plural que combina la recuperación de figuras clave del arte contemporáneo en Canarias, la puesta en valor de los fondos artísticos y documentales del centro y el inicio de un ciclo de colaboraciones entre el Departamento de Educación de TEA y artistas contemporáneos. Con entrada gratuita, pueden visitarse de martes a domingo y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.
El consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el director artístico de TEA, Sergio Rubira, presentaron los proyectos expositivos acompañados de los comisarios de cada uno de ellos.
VISIBILIDAD
Cándido Camacho. Ritos del deseo, según indicaron ayer, es una oportunidad para volver a mirar y repensar la figura de Cándido Camacho (1951-1992). Aunque fue un artista con una producción constante entre finales de los 60 y principios de los 90, estrechamente vinculado a la Sala Conca y su órbita, posteriormente su trabajo no ha tenido la visibilidad que merece para gran parte de los públicos. La muestra reúne 60 piezas que suponen hacer un ejercicio de memoria “con él y con su entorno, mostrando cómo su arte estaba totalmente unido a su experiencia de vida”.
Para que podamos vivir. La Laguna, 1968-1983 propone leer La Laguna “como un caso de estudio en el que se cruzan procesos culturales, políticos y urbanos de gran intensidad, alejándose de una visión patrimonial estática para atender a su condición de espacio vivo”. La exposición toma como punto de partida la colección del museo -tanto los fondos fotográficos como los plásticos, entre ellos los vinculados a la Sala Conca- “para reinscribir estas obras en el contexto histórico en el que fueron producidas y exhibidas”.
EL GABINETE
El nuevo Gabinete Óscar Domínguez está destinado a la exposición permanente del pintor surrealista y permitirá realizar investigaciones sobre momentos precisos de su trayectoria, propiciando, además, la conservación de este fondo. Óscar Domínguez. Cartas a Marcelle Ferry es el resultado de una investigación de largo recorrido con uno de los fondos documentales de la Colección TEA.
La muestra “está dedicada a varios años cruciales en la vida de Domínguez, entre 1935 y 1938, momento de su idilio con la poeta surrealista Marcelle Ferry, del que dan testimonio sus cartas de amor apasionado y, a veces, desesperado. Es el período, además, del último viaje de Óscar a Tenerife”.
En cuanto al ámbito educativo, el Espacio MiniTEA inaugura una nueva etapa con el proyecto Jugueteando, que permanecerá abierto hasta el próximo mes de septiembre. Este particular espacio comienza un nuevo ciclo en el que la novedad fundamental es la colaboración y el diálogo con diferentes agentes vinculados al arte y a la educación (artistas, docentes y profesionales de la pedagogía). En este caso, los creadores Sema Castro y Elena Galarza.