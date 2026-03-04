LALA Music hace confluir el talento emergente de las Islas con el de Samantha Hudson y Parquesvr

La búsqueda de los sonidos que definen el presente de la música emergente en las Islas es la motivación principal de LALA Music, festival y mercado profesional dedicado al talento musical en Canarias. El encuentro celebrará su quinta edición en diferentes espacios culturales de La Laguna (Tenerife) del 9 al 11 de abril con algunas novedades, como la participación de dos referentes nacionales de la cultura alternativa: la polifacética artista Samantha Hudson y la banda madrileña Parquesvr.
Ambos proyectos se incorporan a la programación como artistas invitados para respaldar y compartir escenario con las formaciones canarias que resulten elegidas en la convocatoria oficial de bandas, cuyo plazo de inscripción permanece abierto hasta el 15 de marzo en su web https://lalamusic.es/formulario/.
De entre las propuestas recibidas se seleccionará la programación definitiva. La selección se realizará según el criterio de un equipo compuesto por profesionales y personas con trayectoria contrastada en el sector musical, así como organizadores de festivales de referencia.
La cantante, compositora, productora, guionista, actriz e icono de la contracultura contemporánea Samantha Hudson y la banda madrileña Parquesvr protagonizan los conciertos de inauguración y clausura. Las entradas para ambas citas están disponibles en el enlace web https://tickety.es/grouping-event/lala-music.
La jornada inaugural, la del jueves 9 de abril, en el Aguere Cultural, tiene de protagonista a Samantha Hudson (21.00 horas) en un concierto en el que actuará como artista invitado y en formato showcase uno de los proyectos canarios seleccionados en esta edición. Samantha Hudson presentará el repertorio de su tercer trabajo discográfico, Música para Muñecas (2025). El sábado 11, la programación regresará al Aguere Cultural con el concierto de los madrileños Parquesvur (21.00 horas) y tres showcases de los artistas canarios seleccionados este año.