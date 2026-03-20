Las compañías La Conexión y El Pacto clausuran el XXIV Festival Encuentros

El Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife clausura esta semana su XXIV Festival Encuentros con las propuestas de la compañía tinerfeña La Conexión y de El Pacto, llegada desde Cantabria.
La recta final del festival de teatro contemporáneo se inicia esta noche de viernes (19.30 horas) con la obra Devolvemos la conexión, que apela al humor absurdo para presentar al espectador un programa de radio que busca batir el récord Guinness de horas de emisión sin interrupciones.
En este montaje de La Conexión, rap, improvisaciones, entrevistas e imitaciones de todo tipo convertirán a los actores Joel Morales e Ignacio de la Lastra en locutores, y a Isidro de Andrade, en técnico. Tras la puesta en escena, habrá un coloquio con la compañía moderado por el actor y creador Fer Delgado.
El sábado y el domingo (19.30 horas) se ha programado Parkking, una producción de la compañía teatral El Pacto en la que el lenguaje desempeña un papel determinante, a través de un monólogo estructurado en escenas que simulan responder a una entrevista jamás realizada, pero en la que lo que realmente prima es lo físico, la danza contemporánea y la manipulación de objetos para crear una atmósfera extraña y extrañada, absurda.
La obra muestra, según explican sus creadoras, “la historia de un rey que encarna su propia paradoja: a pesar de su soledad, su reino está lleno de ecos y reflejos de su propia mente atormentada”.
Después de la función de mañana sábado, el público podrá trasladarle sus preguntas e impresiones a la compañía por medio de un coloquio guiado por la artista escénica Cristina Hernández Cruz.