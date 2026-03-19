Lia Kali viene a las Islas para presentar en concierto su segundo álbum, ‘Kaelis’

La cantante y compositora catalana Lia Kali (Júlia Isern, Barcelona, 1997) presentará en concierto su segundo álbum, Kaelis, el 1 de mayo en Tenerife, tras haberse anunciado hace unos meses su actuación en Gran Canaria. La artista actuará en La Laguna, en El Polvorín de Taco (21.00 horas), para volver a hacerlo al día siguiente (21.00) en el Auditorio Parque San Juan de Telde, en Gran Canaria.
Las entradas para ambas citas musicales están disponibles en el sitio web de Atlántico Producciones, promotora de los conciertos junto a Alma Producciones, que cuentan con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno autonómico, del Ayuntamiento de La Laguna y del área de Cultura del Consistorio de Telde, a través de Gestel.
LA EXPERIENCIA
Kaelis se publicó el pasado año tras el impacto de su primer trabajo, Contra todo pronóstico (2023), considerado uno de los debuts más destacados de la nueva escena urbana española. En este segundo disco, Lia Kali propone una experiencia en la que reúne todo lo aprendido durante estos años de crecimiento artístico y personal, en lo que la artista define como “el imperfecto viaje que es la vida”.
En Kaelis, Lia Kali se entrega con naturalidad a un abanico de estilos que define su identidad artística. La cantante transita con fluidez entre el rap, el soul, el R&B, el flamenco, la bossa nova, los ritmos caribeños e incluso el jazz, construyendo un universo musical donde las etiquetas se diluyen y prima la emoción. La voz sigue siendo su gran arma. Muchos seguidores descubrieron a Lia Kali a través de covers y sesiones en directo en las que su voz rasgada y poderosa se imponía con apenas producción.
CORAJE Y SUPERACIÓN
Esa capacidad interpretativa se convirtió en uno de los sellos de identidad de Contra todo pronóstico, un trabajo discográfico cuyas letras, cargadas de vivencias personales, no tardaron en conectar con miles de oyentes gracias a su mensaje de coraje y superación. Y es que, con una breve trayectoria discográfica, Lia Kali se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la nueva generación de artistas urbanos. Sus dos primeros años de gira la llevaron a actuar en más de 50 escenarios entre Europa y América, ampliando su comunidad de seguidores a ambos lados del océano Atlántico.