Localizan a una mujer desorientada en un barranco de Gran Canaria

La Guardia Civil rescató el pasado 4 de marzo a una mujer que se encontraba en apuros y desorientada en una zona de difícil acceso en un barranco del municipio de Santa María de Guía (Gran Canaria).
En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar cuando la mujer alertó de que necesitaba ayuda en un barranco y los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarla.
La búsqueda se prolongó durante varias horas y se desarrolló en condiciones complicadas debido a la escasa visibilidad por las horas de la madrugada en las que se desarrolló.
A ello se unió la dificultad del terreno con zonas abruptas y de difícil acceso, teniendo en cuenta además las lluvias que han tenido lugar durante estos días.
Los agentes localizaron a la mujer en el interior de un barranco de considerable profundidad situado en las proximidades de la carretera que une el barrio de Troya con la GC-293, por lo que descendieron para llegar hasta ella y prestarle auxilio.
Finalmente, hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de bomberos y otros recursos de emergencia que procedieron a su evacuación y posterior traslado al hospital para recibir atención médica.