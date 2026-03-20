Los productores de la película ‘La Lucha’ ponen en marcha la Escuela de Cine Fuera de Campo

El equipo de producción de El Viaje Films, responsable de la película La Lucha, de Jose Alayón, ha creado la Escuela de Cine Fuera de Campo, que comienza su actividad la primera semana de abril con cuatro microcredenciales de la Universidad de La Laguna (ULL).
Las microcredenciales son acciones formativas bonificadas, avaladas por la ULL, donde el alumnado recibirá un certificado ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), válido en el Espacio Europeo de Educación Superior. Ubicado en la zona de El Chapatal, el nuevo centro, dirigido por el propio Alayón, aspira a funcionar como un espacio generador de cinematografía en el corazón de Santa Cruz de Tenerife.
CAPACIDAD Y EXPERIENCIA
El equipo que se hace cargo de la escuela no es ajeno a este objetivo, tanto por su capacidad para crear cine de proyección internacional como por la experiencia acumulada en la formación a partir de la actividad desarrollada a través del Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica (IFIC), que se halla en el origen de esta nueva iniciativa, con una experiencia formativa de más de 10 años.
Durante este periodo, ha organizado decenas de workshops, jornadas y laboratorios que han contado con la participación de cineastas y productores como los multipremiados Óliver Laxe, Carla Simón y Albert Serra, entre otros.
“Queríamos ir más allá de los programas formativos que hemos impulsado hasta ahora, con una programación más continua y presencial, y aspirábamos a contar con un espacio físico, un centro sobre el que pivote un trabajo que contagie entusiasmo en torno al cine de autor, capaz de formar nuevos valores para la cinematografía creativa hecha en Canarias. Creemos que, cerrada la fase de lanzamiento de La Lucha, es un buen momento para centrarnos en este proyecto”, detalla Jose Alayón en su nuevo rol como director de Fuera de Campo.
El espacio creado en el número 5 de la calle Pintor Martín González, en Santa Cruz de Tenerife, se convierte en la sede de talleres creativos, de actividades de formación presenciales, clases magistrales y otras iniciativas, que comienzan a partir del 5 de abril con cuatro cursos que hacen énfasis en distintas facetas de la producción y distribución cinematográfica, y que forman parte del programa de experiencias de aprendizaje Microcredenciales universitarias de la ULL.
DESARROLLO DE PROYECTOS
El programa contempla Producción ejecutiva y desarrollo de proyectos cinematográficos (7, 9, 14, 16 y 17 de abril); Distribución y ventas internacionales de obras cinematográficas (6, 8, 10, 13 y 15 de abril), Responsable de localizaciones (20, 21, 23, 28 y 30 de abril) y Financiación, presupuestos y justificación de proyectos cinematográficos (22, 24, 27, 29 de abril y 5 de mayo).
HORARIO DE TARDE
Los cursos se imparten por la tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y cuentan con 20 horas de formación. El coste de las matrículas está bonificado a 43,50 euros. Los requisitos para participar son sencillos: ser nacional del territorio español, contar entre 25 y 64 años de edad y, al menos, disponer de título de Bachillerato o certificado de profesionalidad equivalente.
La matrícula se puede gestionar a través del portal de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Cualquier consulta puede realizarse por correo electrónico dirigido a coordinacion@programadecine.com. Cada curso está acreditado con dos ECTS.