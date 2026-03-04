Los sonidos de Methenology y Polo Ortí protagonizan el ‘Jazz Café’ de CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias continúa este miércoles con su Jazz Café, el ciclo musical dedicado al disfrute del jazz en directo y en formato acústico, con un planteamiento cercano e inspirado en los tradicionales clubes de jazz de mediados del siglo XX.
El segundo concierto de esta cuarta edición corre a cargo de Methenology y Polo Ortí. El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife ofrece a partir de las 19.00 horas un servicio de café e infusiones incluido en el precio de la entrada, para luego, a las 20.00 horas, dar comienzo a la actuación musical. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Methenology es una formación dedicada a la música del gran Pat Metheny, tanto en solitario como en el Pat Metheny Group. En esta ocasión, el proyecto cuenta con la participación especial del pianista Polo Ortí, músico excepcional con una sólida trayectoria internacional como compositor, docente y solista, formado en Berklee y colaborador de figuras como Gary Burton. En la actualidad lidera el grupo WOK y dirige su academia y plataforma online Composing Your Music.