Marta Sánchez, Pasión Vega y Sole Giménez celebrarán los 20 años del Mar Abierto

El Festival Mar Abierto suma nuevos artistas a la edición especial por su 20º aniversario. El Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria acogerá las actuaciones de Sole Giménez, el 21 de noviembre, y Marta Sánchez, el 7 de diciembre. Sole Giménez también estará en el Teatro Leal de La Laguna, el 22 de noviembre, donde Pasión Vega actuará el 11 de octubre.
El ciclo de conciertos añade una nueva fecha de Víctor Manuel, el 7 de noviembre en el Teatro Leal, a la ya prevista al día siguiente en el Alfredo Kraus. Las entradas para estas citas, en las que aún quedan artistas por anunciar, se encuentran a la venta en la web www.festivalmarabierto.com. El festival, que pasará por Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, ya había anunciado los conciertos de Bebe, Luz Casal, José Mercé, Sílvia Pérez Cruz y Ainhoa Arteta.
‘40 AÑOS, 1985-2025’
Marta Sánchez celebrará en Gran Canaria cuatro décadas de trayectoria interpretando sus temas más populares recopilados en su álbum 40 Años, 1985-2025, en el que también recoge canciones inéditas que siempre quiso publicar y maquetas finalizadas por sus productores originales. Sánchez es una de las artistas más importantes en España de las últimas décadas, con más de 10 millones de discos vendidos y canciones que no dejan de sonar, como Desesperada, Arena y sol, De mujer a mujer y Soy yo.
Pasión Vega recala el 11 de octubre en Tenerife, en el Teatro Leal de La Laguna, con la gira en la que rinde homenaje a Pedro Almodóvar. La madrileña estrenó el 13 de marzo su disco Pasión Almodóvar, donde interpreta canciones de las películas más emblemáticas del director, como Volver, A tu vera, Quizás, quizás, quizás o Un año de amor. Boleros, coplas y clásicos iberoamericanos que se mimetizan con la identidad polifacética de la artista madrileña.
Sole Giménez ha regresado a los escenarios con el proyecto Ser humano, una colección de canciones inéditas que nace como una invitación a la reflexión y a la pausa en un mundo cada vez más acelerado y deshumanizado. Su nueva gira pasará por Gran Canaria el 21 de noviembre y, al día siguiente, por el Teatro Leal. En estas citas, el público podrá disfrutar también de éxitos como Alma de blues y Cómo hemos cambiado.
Finalmente, y como se ha apuntado, a estos conciertos hay que añadir los de Bebe (1, 2 y 23 de mayo, Auditorio Alfredo Kraus, Teatro Leal y Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura), José Mercé (2 de mayo, Auditorio Alfredo Kraus), Ainhoa Arteta (10 de mayo, Auditorio Alfredo Kraus), Luz Casal (7 de junio, Auditorio Alfredo Kraus) y Sílvia Pérez Cruz (26 y 27 de junio, Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura y Auditorio Alfredo Kraus).
Los conciertos cuentan con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Fuerteventura.