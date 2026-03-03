‘¡Por fin me voy!’: Carles Sans viene el día 11 al Leal con su gira de despedida

Carles Sans visita la próxima semana Canarias con ¡Por fin me voy!, la gira de despedida de los escenarios con la que se presenta el 11 de marzo en Tenerife, en el Teatro Leal de La Laguna (20.00 horas), y al día siguiente, jueves 12, en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria (20.00).
¡Por fin me voy! no es un monólogo al uso, es un espectáculo teatral de un solo personaje que explica momentos, impresiones y fantasías del actor, “que hacen que el público no pare de reír durante 80 minutos”, explican los impulsores de esta propuesta escénica sobre la que se puede obtener más información a través del sitio web makaronproducciones.com.
“Si en mi primer espectáculo, ¡Por fin solo! fueron 150.000 espectadores a verme -señala el actor-, si todos se rieron entre cuatro y cinco veces por minuto, en mi nuevo espectáculo, ¡Por fin me voy!, me he propuesto el reto de superarlo contando historias cotidianas, particularidades de mi vida diaria, impresiones sobre las pequeñas cosas, que, desde mi personal manera de verlas y contarlas, he transformado en sketches hilarantes y llenos de ternura con los que pretendo que el público se ría dos o tres veces más por minuto que en el espectáculo anterior”.
“¿Y por qué ¡Por fin me voy!? Pues porque por prescripción propia he decidido que a lo mejor no sería mala idea cambiar los escenarios por una hamaca frente al mar, a la espera de que un clamor popular pida mi regreso inmediato a los escenarios. Pero por si eso no pasa -argumenta Carles Sans-, yo no me perdería este espectáculo, cuyo objetivo principal sigue siendo el mismo desde que empecé hace 45 años: hacer reír a todos los que vengan a verme y que salgan del teatro con ganas de volver a verme otra vez”.
NUEVA ETAPA
Nacido en Badalona en 1955, Carles Sans estudió Derecho, pero decide dejar la carrera para ingresar en el Instituto del Teatro de Barcelona, dedicándose al mundo del espectáculo. Tras la fundación de Tricicle, a finales de 1979, interpretó y dirigió junto a Joan Gràcia y Paco Mir una decena de espectáculos. En 2020, cuando Tricicle pone punto final, Sans inicia una nueva etapa creando ¡Por fin solo!, un espectáculo en solitario en el que la palabra cobra protagonismo, pero el gesto característico de Tricicle sigue patente.
“¡Por fin me voy! es una locura codirigida junto a José Corbacho -señala el intérprete- en la que hablo sobre qué puedo hacer a partir de ahora que me voy a bajar de los escenarios. Voy desgranando un sinfín de actividades que, al parecer, uno ha de hacer cuando llega este momento”.