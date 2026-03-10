‘Primavera Musical 2026’ reúne a 1.600 intérpretes en una docena de conciertos

Una docena de conciertos, a cargo de más de 1.600 intérpretes de 35 bandas, conforman la nueva edición de Primavera Musical, que se abre el domingo en el Auditorio de Tenerife y se prolonga hasta el 21 de junio. Todas las citas comenzarán a las 11.30 horas en la Sala de Cámara. Así lo expusieron ayer el vicepresidente primero del Cabildo, Lope Afonso; el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y el presidente de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, Juan Antonio Rancel.
ESPECTADORES
Primavera Musical es una de las líneas de colaboración del Cabildo con la Federación Tinerfeña de Bandas. Más de 4.500 espectadores asistieron a la edición del año pasado. La jornada inaugural del domingo está protagonizada por la Banda Insular de la Federación Tinerfeña. Bajo la dirección de Miguel Ángel Arrocha, ofrecerá el programa Raíces sonoras: de la tierra al mito, que incluye obras de José Suñer-Oriola y del tinerfeño José Manuel Encinoso.
Images, de Suñer-Oriola, abrirá la temporada. Esta pieza fue un encargo al compositor que se estrenó en el Festival de Kerkrade (Países Bajos). Seguidamente sonará Manrique, del tinerfeño Encinoso, una obra con la que obtuvo el segundo premio en el concurso de composición para banda de la Gran Canaria Wind Orchestra. La cita concluirá con El jardín de Hera, de Suñer-Oriola, que está basada en la mitología griega.
Las bandas que participan en los conciertos de marzo son Las Candelas, Crearte de Tejina y San Pedro (El Sauzal). En abril intervendrán Santa Cecilia (Tacoronte), Nuestra Señora de los Remedios (Buenavista), Nuestra Señora de Lourdes (Valle de Guerra, La Laguna), Nivaria (Arafo), San Sebastián (Tejina, La Laguna), Arona, Cruz Santa (Los Realejos), Princesa Yaiza (El Rosario) y Alcaraván (San Juan de la Rambla).
En mayo estarán Ernesto Beteta (Santa Úrsula), La Victoria de Acentejo, Fasnia, La Esperanza (La Guancha), Unión y Amistad (Santa Cruz), San Marcos (Tegueste), Virgen de la Luz (Guía de Isora), Garachico y Santiago del Teide.
Primavera Musical concluye en el mes de junio con las agrupaciones Orotava, XIX de Marzo (San Juan de la Rambla), Puerto de la Cruz, Amigos del Arte (Güímar), Santísimo Cristo de El Calvario (El Tanque), Amigos del Arte (San Andrés, Santa Cruz), La Candelaria (Arafo), Filarmónica de Los Realejos, El Salvador (La Matanza) y, como invitada, la Banda del Patronato Insular de El Hierro.