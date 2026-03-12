‘Roméo et Juliette’ se estrena el domingo con Airam Hernández y Sofía Esparza de protagonistas

El Auditorio de Tenerife estrena esta semana Roméo et Juliette, una ópera de Charles Gounod que supone una nueva producción propia en el catálogo lírico del espacio escénico de la capital tinerfeña. Las funciones tendrán lugar este domingo, 15 de marzo, el martes 17, el jueves 19 y el sábado 21, siempre a partir de las 19.30 horas, en la Sala Sinfónica.
El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, asistió a una de las sesiones de trabajo, donde conversó con los directores de escena y musical, André Heller-Lopes y José Luis Gómez, respectivamente, así como con miembros del elenco de cantantes, que encabezan el tenor tinerfeño Airam Hernández y la soprano navarra Sofía Esparza. Esta producción cuenta con la participación de la Sinfónica de Tenerife, el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo y un cuerpo de baile del Centro Internacional de Danza Tenerife.
UN TEATRO EN PARÍS
Tal y como detalló el brasileño André Heller-Lopes, la puesta en escena transportará al público a un teatro parisino del siglo XIX con sus balcones dorados. Incluyendo el de Juliette. Sin embargo, este espacio que representa un pasado lleno de opulencia aparecerá en su parte trasera como en restauración, una metáfora de la generación más joven que debe habitarlo y redefinirlo, al igual que los protagonistas frente al rencor familiar heredado. Todo ello situando la obra entre los años sesenta y setenta.
Para plasmar estas ideas, Heller-Lopes ha contado con el escenógrafo Renato Theobaldo y la iluminación de Gonzalo Córdova. La diseñadora de vestuario Sofia di Nunzio completa el equipo junto a Franklin Dávalos, asistente a la dirección escénica y coreógrafo. Asimismo, el Auditorio de Tenerife ha facilitado que el alumnado de tres centros educativos se implique en la construcción de elementos de la escenografía: el IES La Orotava-Manuel González Pérez, el IES Mencey Acaymo de Güímar y el CIFP Tony Gallardo (Las Palmas de Gran Canaria).
Además de Airam Hernández, como Roméo Montaigu, y Sofía Esparza, como Juliette Capulet, el bajo-barítono Simón Orfila será Frère Laurent; el barítono Fernando Campero, Mercutio; la mezzosoprano Christina Campsall, como Stéphano, y la también mezzosoprano Belén Elvira, como Gertrude. Completan el elenco el barítono Anton Keremidtchiev, como el Compte Capulet; el tenor Mario Bahg, como Tybalt; el tenor Manuel Gómez Ruiz, como Benvolio; el bajo Guillermo Montecino, como Grégorio; el barítono Romanas Kudriašovas, como Pâris, y el bajo-barítono Mikhail Biryukov; como Le Duc di Verona. José Luis Gómez lleva la batuta de la Sinfónica de Tenerife, mientras que el coro lo dirige Miguel Ángel Arqued.
Las entradas se pueden adquirir en la web www.auditoriodetenerife.com; en la taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.0, y sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay descuentos, entre otros, para menores de 30 años, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.
El Cabildo ha vuelto a poner marcha esta temporada la Lanzadera Ópera, ofreciendo transporte gratuito con dos guaguas de Titsa, que partirán desde Adeje y Buenavista, con el Auditorio de Tenerife como destino para todas las funciones. Los tickets gratuitos se pueden adquirir en www.operadetenerife.com.
Ópera de Tenerife es una iniciativa del Cabildo que cuenta con el patrocinio de Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno autonómico y el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (Inaem) del Gobierno de España.