TEA organiza un ciclo en torno al centenario del artista Manolo Millares

TEA Tenerife Espacio de las Artes organiza el ciclo Otro Millares, que, por el centenario del nacimiento de Manolo Millares (Las Palmas, 1926-Madrid, 1972), plantea una revisión crítica del legado del artista.
El programa, dirigido por Mariano de Santa Ana, comienza el jueves 12 con la conferencia Millares entre otros [Artistas que escriben], del historiador del arte Juan José Lahuerta. El día 26, Alicia Chillida, historiadora del arte y comisaria independiente, conversará con el director del ciclo sobre la película Millares 1966, de Alberto Portera, pionero del cine procesual en España, que TEA muestra por primera vez en versión íntegra en Canarias.
El 30 de abril será el turno de Guillermo G. Peydró, historiador del arte y cineasta, quien antes de su intervención presentará material fílmico inédito de Millares, que sintió fascinación por las posibilidades de la cámara super-8. Finalmente, el 7 de mayo, la actriz Aranza Coello recitará algunos de los “dramas para leer” del artista, seguida de una conversación entre Natalia Álvarez Simó, Julián Díaz Sánchez y Mariano de Santa Ana. Todas las citas comienzan a las 19.00 horas.