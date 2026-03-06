Tenerife Noir propone una mesa literaria con perspectiva de género por el Día Internacional de las Mujeres

Tenerife Noir se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres el próximo domingo 8 de marzo con la mesa ‘Islas en negro: crimen y escritura femenina desde Canarias’, una cita que pone el foco en la autoría femenina dentro del género negro y que, además, impulsa las creaciones con sello canario. Un encuentro que pone de manifiesto la renovación que vive el género en los últimos años con la irrupción de nuevas voces femeninas que exploran la violencia, la memoria y los conflictos sociales desde perspectivas diferentes a las tradicionales.
La cita será en el salón de actos del Espacio Cultural CajaCanarias (Santa Cruz de Tenerife) a partir de las 12.45 horas, entrada libre hasta completar aforo. Un encuentro en el que participará María del Mar Rodríguez Pérez, con ‘La viuda blanca’ (editorial Baile del Sol), novela con la que cierra la trilogía ‘Relatos de unas islas desamparadas’. Con esta última obra, la escritora reivindica el papel de las llamadas viudas blancas, mujeres marcadas por la ausencia y el silencio en las Islas en una trama que se desarrolla entre La Palma y Tenerife. También estará Ángela Pinacho con su primera obra ‘Los Llanos de Troya’ (editorial Real Noir), novela con la que debuta y en la que narra el lado más oscuro del sur de Tenerife, donde el brillo del ocio convive con los bajos fondos y las historias de supervivencia. Se suma a la mesa Laura Delgado con ‘Cuando el cielo era azul’ (editorial LXL) un thriller romántico con toques de suspense que no deja indiferente al lector. Cierra la mesa la autora Elena Villares con su tercera novela ‘El juego de la justicia’ (editorial Mercurio), historia con trama judicial que une Canarias y Gijón. La mesa será moderada por el periodista y crítico literario, Eduardo García Rojas.
Como introducción al encuentro, se proyectará una breve pieza audiovisual que incluirá la lectura de fragmentos del diario de Anna Frank, acompañada de imágenes vinculadas a la Europa de la Segunda Guerra Mundial y a las movilizaciones por los derechos civiles, entre ellas las protestas de Mineápolis. La pieza, propone una reflexión sobre la memoria, la resistencia y la voz de las mujeres frente a la violencia y la injusticia.
Se trata de un acto con el que el festival genera un espacio de diálogo y reflexión protagonizado por mujeres canarias creadoras de relatos noir. Un espacio que servirá para conversar con perspectiva de género sobre los procesos creativos de un género donde la mujer ha ido ganando protagonismo con el paso de los años.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas. Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, a través de la dirección general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias, la Fundación DISA y Volcanic Xperience. Además, la marca DS Automobiles participa como vehículo oficial del festival.