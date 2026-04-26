Alberto Rodríguez: “Cuesta creerlo, pero para las nuevas generaciones Adolfo Suárez es solo un aeropuerto”

Alberto Rodríguez (Sevilla, 1971) ha participado en las VI Jornadas del Oficio Cinematográfico, en el marco del 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los cineastas españoles más prestigiosos, con una sólida carrera jalonada por nueve largometrajes, que le han reportado tres premios Goya. Es artífice de series de calado histórico, como La peste o la reciente Anatomía de un instante. En su filmografía destacan títulos como La isla mínima o Modelo 77.
-¿Cuál ha sido su motivación para participar en las VI Jornadas del Oficio Cinematográfico? “Siempre es gratificante el encuentro con el público, sobre todo, si son estudiantes. Últimamente tengo ganas de transmitir mis conocimientos para que no cometan los mismos errores que yo”.
-¿Hubo alguna película que le hizo decir: “Voy a ser director de cine”? “Mis referentes cinéfilos abarcan desde John Ford a Roger Corman. He tardado mucho en creerme que podía vivir de esto. Vengo del mundo de la televisión, y en Sevilla. En esa época, a principios de los 90, no había prácticamente cine en Sevilla. La primera película la hicimos con nuestro dinero porque no teníamos productora. Hasta que no hice 7 vírgenes no tenía claro que iba a ser director de cine. Con esta película hicimos un millón de espectadores”.
-¿Existe un cine andaluz? “En los 90 surgió una nueva generación de cineastas (Benito Zambrano o Santi Amodeo) e intérpretes andaluces (Paz Vega o Paco León) que superó el páramo en el que estábamos. Hemos pasado de rodar una película cada cinco años a diez títulos al año”.
-¿Qué queda de aquel Alberto Rodríguez que codirigió, junto a Santi Amodeo, ‘El factor Pilgrim’ y ‘El traje’? “Queda el equipo entero. Sigo rodando con el mismo equipo, somos un equipo de amigos. Sigue quedando la ilusión de que la siguiente película sea la mejor. Y quedan las ganas de seguir divirtiéndose”.
-¿Qué importancia tiene Rafael Cobos en su cine? “Mucha. Llevamos 23 años pensando las mismas historias. Cuando uno de los dos tiene una idea que cree que es buena, sumamos esfuerzos. Cuando he trabajado con otros guionistas me ha costado una barbaridad articular la idea. Rafael y yo entendemos el cine de la misma manera”.
“Hasta que no hice ‘7 vírgenes’ no tenía claro que iba a ser director de cine”
-¿Lo más importante en el cine es el guion? “Es uno de los momentos cruciales de una película. El estilo visual de mis películas emana de la historia”.
-¿Qué tiene la música de Julio de la Rosa para que sea su compositor de bandas sonoras de cabecera? “Soy muy clásico en la elección de la música para mis películas. Julio de la Rosa está conmigo desde el principio”.
-¿Por qué Jesús Carroza es su actor fetiche? (contabiliza hasta ocho colaboraciones) “Nunca he visto a nadie como Jesús Carroza con esa capacidad innata para interpretar. La prueba es que se entiende igual de bien con actores que vienen a hacer una sesión a intérpretes protagonistas como Luis Tosar”.
-La serie ‘La peste’ se recreaba en detalles minuciosos (como la iluminación) que solo se aprecian en una gran pantalla. Sin embargo, hubo parte del público que la vio en dispositivos móviles. ¿Para qué tipo de público se hacen las series en la actualidad? “Creo que nosotros cometimos un error de cálculo. Nunca pensamos que parte del público la iba a ver en el móvil. Pensamos que la gente la iba a ver en su casa en una televisión de gran formato y con un buen equipo de sonido. La serie fue muy criticada porque había mucha oscuridad cuando la época que refleja había apenas luz. Por la noche, mucha gente se movía en su casa a tientas porque las velas eran caras. Esa serie estaba hecha para que espectador diera un paseo por la Sevilla de la época que reflejaba, cuando la ciudad fue la puerta de América. Creo que fuimos excesivamente rigurosos con la historia, deberíamos a ver hecho concesiones al espectador”.
-‘Anatomía de un instante’ rememora el intento de golpe de Estado de Tejero. ¿Por qué hay que seguir hablando del 23F? “En realidad yo no quería hacer esta serie porque pensaba que ya había cumplido con ese periodo histórico con Grupo 7 o La isla mínima, pero leí la novela de Javier Cercas y acepté porque su libro contiene una idea muy poderosa: los tres traidores, los tres que se quedaron de pie en su escaño. Tres traidores a los suyos, a su pasado y a sus ideas. El libro de Cercas habla de la historia de España de todo el siglo XX. El libro explica de dónde venimos y por qué somos así. Aunque cueste creerlo, para las nuevas generaciones Adolfo Suárez es solo un aeropuerto. Por eso merece la pena hacer una serie que recuerde este momento crucial en nuestra historia”.
-¿Qué proyectos ensanchan su horizonte? “Ahora estoy escribiendo una serie para HBO, de la que todavía no he entregado el primer borrador. La serie está ambientada poco después del 23F, cuando desaparece El Nani, un famoso delincuente de los años 80”.