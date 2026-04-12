Anaé emociona en el Teatro Leal con la presentación de ‘Al otro lado del Atlántico’

La cantante y compositora tinerfeña Anaé presentó en la noche del viernes su nuevo trabajo discográfico, Al otro lado del Atlántico, en el Teatro Leal de La Laguna, en una velada marcada por la cercanía, la emoción y una cuidada puesta en escena.
El concierto, concebido como una experiencia participativa, permitió al público adentrarse por primera vez en el universo sonoro de este nuevo proyecto. A lo largo de la noche, Anaé interpretó sus nuevas composiciones acompañadas de arreglos de carácter orquestal, logrando un equilibrio entre lo íntimo y lo contemporáneo que definió el tono del espectáculo.
Durante la actuación, la artista quiso agradecer el apoyo del público y, visiblemente emocionada, señaló: “Este proyecto es fruto de un viaje muy personal, y poder compartirlo aquí, en casa, con ustedes, lo hace aún más especial. Gracias por acompañarme en cada paso de este camino”.
El repertorio incluyó temas inéditos como Mejor que antes y Paraíso, piezas que transitan entre lo reflexivo y lo rítmico, y que evidencian la madurez artística de la cantante. Las canciones, nacidas durante su estancia entre Miami y Puerto Rico, reflejan un diálogo constante entre sus raíces canarias y las influencias musicales adquiridas en el ámbito internacional. Un trabajo que incluye otros títulos, como Aquí y allá, Hoy por tu amor, Quiéreme, Sobran las palabras, Si vuelves tú, Ganó el amor, Bandido y Secreto de amor.