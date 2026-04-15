Fernando Clavijo augura un 2027 “muy complicado” y la oposición le espeta un ‘¡A buenas horas!’

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, auguró ayer que 2027 será “muy complicado” para Canarias y, para el mundo en general, por los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo, por lo que volvió a solicitar al Ejecutivo central que flexibilice reglas fiscales y permita a la Administración autonómica endeudarse hasta el 13% del PIB.
En respuesta a preguntas de ASG, PP, NC y PSOE en la sesión de control del pleno del Parlamento, Clavijo argumentó que con esos recursos adicionales se podría acometer un plan de inversiones “potente” junto a los cabildos y los ayuntamientos valorado en 1.600 millones para hacer frente a una actividad económica “muy deprimida”.
El mandatario no obvió que se teme un “posible desabastecimiento” de queroseno para los aviones que “puede poner en peligro el turismo” y confía en que el “esfuerzo” realizado por la sociedad canaria para ser una de las comunidades menos endeudadas se vea ahora “recompensado” y se pueda seguir manteniendo el crecimiento económico de los últimos tres ejercicios.
Clavijo valoró el “diálogo” abierto con el Gobierno central para reponer la “injusticia” del primer real decreto ley, con un aporte de 15,3 millones, pero quiso dejar claro que las medidas del decreto ley autonómico solo sirven para “amortiguar el golpe”. La tensión en el estrecho de Ormuz genera el encarecimiento del petróleo y la subida de los precios en los fertilizantes o el comercio, describió. Defendió que su Ejecutivo ha intervenido “donde podía” hacerlo, con rebajas del IGIC en producto básicos, ayudas a autónomos que facturan menos de 50.000 euros al año, compensación de las pérdidas para el sector primario o devolver el 99,9% del impuesto especial de carburantes a los transportistas. “No podemos ir más allá, pero vienen a mitigar”, esgrimió. Y abrió la puerta al diseño de acciones específicas para familias y colectivos vulnerables junto a las corporaciones locales.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, reiteró que el real decreto ley anticrisis es “insuficiente” para Canarias y que “hay que trabajar más”; concretamente, que se flexibilice la regla de gasto o se permita el endeudamiento. Juan Manuel García Casañas, presidente del grupo Popular, reconoció que hay “más incertidumbre” en los mercados y más “sobrecostes” para Canarias debido a la guerra en Oriente Próximo, por lo que celebró que se hayan adoptado medidas para reforzar la economía. Planteó la “exigencia” de flexibilizar la regla de gasto o prorrogar los fondos energéticos.
Luis Campos (NC) comentó que el decreto ley canario “llega tarde, mal y trucado” y, en algunos casos, “para a nada”, aparte de que salió “casi mes y medio después del inicio de la guerra”. Entiende que es poco destinar 29,8 millones de euros e “insuficiente” que el Gobierno central cubra 15,3 millones.
Desde el PSOE, Sebastián Franquis sentenció que el decreto ley canario es “insuficiente” y “llega tarde”, además de que adolece de “falta de sensibilidad social”. porque no hay medidas para familias vulnerables. “Hacen más de lo mismo, el mismo patrón, confrontación y postureo mediático y escasa eficacia”. El portavoz socialista emplazó a Clavijo a que ejerza el autogobierno y asuma responsabilidades para proteger a la sociedad canaria: “Bajar el IGIC a la mantequilla no resuelve los problemas de las familias”.