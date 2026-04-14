Clavijo, a los diputados de Vox por su postura sobre la inmigración: “No son buenas personas”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha espetado este martes a los diputados de Vox en el Parlamento autonómico que “no son buenas personas” por lo que proponen respecto a la inmigración por que lo que buscan, ha dicho, es “enfrentar” a los canarios con las personas migrantes.
Clavijo ha llegado a esta conclusión tras escuchar la pregunta que le ha formulado el diputado de Vox Nicasio Galván sobre el coste de la atención sanitaria a los “inmigrantes ilegales”, y lo primero que ha dicho es que “no hay personas ilegales”.
“Dios no quiera que ustedes gobiernen”, ha proclamado Clavijo, cuyo partido, CC, cogobierna con Vox en varios ayuntamientos de Canarias, ya que lo que proponen es que a las personas que llegan en pateras y cayucos “hay que dejarlos morir y no darles sanidad”.
Sobre el coste de la asistencia sanitaria a estas personas, ha recriminado a Vox que “de manera insistente, irresponsable y mezquina intenta echar a pelear a los canarios con las personas migrantes”, y le ha preguntado al diputado Galván si “de verdad se lo cree” porque si es así se “llevaría una gran decepción”.
Ese enfrentamiento pretendido “no es Canarias y no lo va a conseguir”, ha insistido Fernando Clavijo, quien ha aludido a la historia migratoria de los canarios y al “ejemplo” que han dado “al mundo entero” sobre cómo “atender con dignidad” a los migrantes.
“Eso es Canarias y ustedes lo que son es… no digo el calificativo, no le voy a dar un titular… no son buenas personas”, ha remachado.
Nicasio Galván ha reconocido que ya sabía el coste de la atención sanitaria a los migrantes, 50 millones de euros en dos años, pero la cuestión, ha dicho, es si “nos lo podemos permitir”.
El diputado de Vox ha distinguido entre la asistencia sanitaria urgente a pie de muelle o cuando son derivados a hospitales por complicaciones del “resto” de la atención sanitaria, y ha retado al presidente a que aclare si hoy por hoy “no hay un solo canario a quien se le haya negado un tratamiento oncológico por motivos económicos”.
Galván ha abominado de la anunciada regularización masiva de personas migrantes por parte del “Gobierno de la mafia” y ha planteado si Canarias “está preparada para asumir” las consecuencias de lo que ha bautizado como “el ayatolá de las políticas de efecto llamada”.