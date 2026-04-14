Denuncian “la estafa” del IGIC cero en Canarias: solo tres de los 45 productos bajan de precio

La eficacia de las medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias para frenar el encarecimiento de la cesta de la compra ha centrado el debate en el Pleno de la Cámara regional. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha cuestionado duramente la estrategia del vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, especialmente tras el impacto económico derivado de la guerra de Irán.
Fierro puso en duda la credibilidad del anuncio realizado el pasado 24 de febrero, cuando el Ejecutivo aseguró trabajar en un plan para aliviar el gasto de las familias. Según la parlamentaria, la lista de 45 productos esenciales presentada por el Gobierno autonómico como una acción extraordinaria de IGIC cero no supone un cambio real para la mayoría de los alimentos incluidos.
El impacto real: solo tres productos afectados
La denuncia del Grupo Socialista sostiene que la realidad tributaria de la lista presentada dista de lo anunciado por el vicepresidente. Fierro detalló que 40 de esos productos ya contaban previamente con un IGIC del 0%, mientras que en otros dos existen dudas técnicas sobre su aplicación.
Bajo este análisis, la medida solo se aplica de forma efectiva en tres alimentos:
- Mantequilla
- Café
- Sal
“De los 45 productos que anunciaron, reales son tres. Son ustedes una estafa”, sentenció la diputada durante su intervención, calificando de “irreales” las expectativas generadas entre la ciudadanía canaria ante la inflación.
Críticas a la relevancia de la medida
La parlamentaria socialista subrayó la escasa relevancia de estos productos en el conjunto del gasto familiar diario. Para evidenciarlo, Fierro hizo referencia al precio de mercado de la sal, señalando que un kilo cuesta apenas 0,39 céntimos, y cuestionó que una rebaja en este artículo o en la mantequilla suponga un alivio significativo para las economías domésticas del Archipiélago.
Asimismo, se criticó la gestión política del anuncio, acusando al Partido Popular de promocionar con “bombo y platillo” una medida que, a juicio del principal partido de la oposición, carece de impacto real tras un año de diseño.
Fierro calificó la situación como una muestra de “vaguerría o incompetencia”, insistiendo en que el Ejecutivo no está a la altura del desafío que supone el encarecimiento del coste de la vida para los ciudadanos canarios en el actual contexto internacional.