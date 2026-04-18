Cárcel para la banda de los robos en Tenerife: penas de hasta 6 años por asaltar casas en Icod, La Orotava y Arico

La lucha contra la delincuencia en el archipiélago anota un tanto importante en los tribunales. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia contra la banda responsable de una oleada de robos en Tenerife cometidos entre finales de 2022 y abril de 2024. El fallo impone penas que oscilan entre los tres años y medio y los seis años y tres meses de prisión para cuatro de los cinco acusados, mientras que el quinto procesado ha resultado absuelto de todos los cargos.
Una condena ejemplar por la oleada de robos en Tenerife
La actividad delictiva de este grupo se centró principalmente en viviendas habitadas, lo que incrementa la gravedad de los hechos según el Código Penal. Al principal encausado, la Sala le ha impuesto una pena de seis años y tres meses de cárcel tras atribuirle un total de doce delitos. Con la misma pena ha sido condenado un segundo implicado, responsable de ocho asaltos.
El resto de la banda también afrontará penas privativas de libertad: cinco años para el tercer condenado (por cinco delitos) y tres años y medio para el cuarto. En este último caso, la Audiencia ha apreciado la atenuante de drogadicción, lo que ha permitido una ligera reducción en la escala de la pena impuesta por estos robos en Tenerife.
Localidades afectadas: Icod de los Vinos, La Orotava y Arico
La Sala considera plenamente acreditados una decena de robos cometidos de forma conjunta o individual en varios municipios de la isla. Los asaltantes operaban con un patrón claro, buscando efectivo y objetos de valor fácil de colocar en el mercado negro. Las zonas más castigadas por esta red de robos en Tenerife fueron:
- Icod de los Vinos y La Orotava: Donde se concentraron la mayoría de asaltos a casas habitadas.
- Arico: Municipio donde también se registraron entradas ilegales en inmuebles.
- El Médano: Localidad donde la banda llegó a romper el cristal de un vehículo estacionado para sustraer dinero y efectos personales.
El botín recuperado y documentado durante la investigación es cuantioso. Se estima que sustrajeron más de 15.000 euros en efectivo, además de joyas de oro, cuberterías de plata y diversos objetos tecnológicos. En un solo inmueble, los delincuentes se hicieron con 2.700 euros tras forzar los accesos.
Indemnización a las 15 víctimas del grupo criminal
Más allá de la entrada en prisión —dos de los condenados ya se encuentran en preventiva con prórroga hasta 2028—, la sentencia establece una responsabilidad civil importante. Los condenados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a quince víctimas por los efectos sustraídos y, sobre todo, por los cuantiosos desperfectos ocasionados en las viviendas durante los asaltos.
Asimismo, el fallo ordena la devolución inmediata de objetos personales recuperados durante los registros domiciliarios realizados en abril de 2024. Entre estos bienes se encuentran recuerdos familiares de una de las víctimas y su hija, así como otros objetos incautados en la vivienda de la madre de uno de los condenados.
El impacto social de los robos en Tenerife
Este tipo de delitos genera una gran alarma social en los municipios del norte y sur de la isla. La seguridad en el hogar es una de las principales preocupaciones de los tinerfeños, y sentencias como la de la Audiencia Provincial refuerzan la confianza en el sistema judicial. Durante la celebración del juicio, se puso de manifiesto el trauma sufrido por los residentes de estas casas habitadas al ver violada su intimidad y seguridad.