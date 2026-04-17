Ciberestafa a una empresa canaria: suplantan a un trabajador para cobrar su nómina

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un hombre residente en Gerona como presunto autor de un delito de estafa mediante el método Business Email Compromise (BEC). El investigado logró suplantar la identidad de un trabajador de una empresa asentada en Las Palmas de Gran Canaria para desviar el abono de su salario a una cuenta fraudulenta.
La operación se inició tras recibir la Cibercomandancia una denuncia telemática a través de su sede electrónica. Según consta en el informe policial, la empresa afectada recibió un correo electrónico, enviado de forma engañosa, en el que se solicitaba el cambio de la cuenta bancaria para percibir las próximas nóminas de un empleado.
Falsificación del certificado de titularidad
Para verificar la autenticidad de la petición, la empresa solicitó por correo electrónico un certificado de titularidad bancaria. El estafador remitió un documento falsificado en el que figuraban los datos del trabajador real, lo que indujo a la entidad a tramitar la modificación de los datos bancarios a través de su gestoría.
La estafa fue detectada el día del abono de los salarios, cuando el empleado afectado comunicó que no había recibido su nómina. Tras contrastar los correos recibidos los días previos, la empresa confirmó la suplantación y puso los hechos en conocimiento del Equipo @ de la Cibercomandancia.
Bloqueo y recuperación de los fondos
La intervención policial permitió el bloqueo inmediato de la transferencia fraudulenta a la cuenta de destino. El análisis de los movimientos bancarios, los datos vinculados a la cuenta y los antecedentes en bases policiales permitieron identificar al presunto responsable en Gerona, quien ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
Gracias a la actuación de la Guardia Civil, la entidad bancaria procedió al retroceso del movimiento, permitiendo a la empresa recuperar el dinero y abonar la nómina a su trabajador.
La Benemérita ha recordado que este tipo de estafas informáticas generan un doble perjuicio patrimonial, ya que la empresa debe hacer frente al pago real del salario tras haber sido víctima del abono fraudulento y la suplantación de identidad de su operario.