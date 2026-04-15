El misterio del Banco de España en un hotel de Canarias: La Guardia Civil desvela qué había en la mochila

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Morro Jable, en Fuerteventura, han procedido a la detención de dos personas como presuntas autoras de siete delitos de robo con fuerza en las cosas y un delito de hurto.
Los arrestados están acusados de asaltar establecimientos hoteleros en el municipio de Pájara, utilizando la técnica del escalo para acceder a las habitaciones mientras los huéspedes dormían.
La investigación se puso en marcha a principios del mes de enero tras detectarse un incremento de denuncias por robos en la zona.
Los delincuentes mantenían un patrón delictivo constante: actuaban durante la noche, aprovechando el descanso de los turistas, y centraban sus ataques en un complejo hotelero específico de gran afluencia.
Material del Banco de España
Uno de los golpes cometidos por los detenidos generó una especial alarma entre los sectores empresarial y turístico. Entre los efectos sustraídos figuraba material informático perteneciente al Banco de España, el cual contenía información sensible. Este hallazgo otorgó una relevancia prioritaria a las pesquisas realizadas por el Área de Investigación de Morro Jable.
Para avanzar en la identificación de los sospechosos, los agentes realizaron un análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Gracias a este rastreo, se logró identificar el vehículo utilizado por los presuntos autores para desplazarse tras cometer los ilícitos, lo que supuso una pista decisiva para localizar su paradero.
El GPS de un dispositivo, clave
La resolución del caso se precipitó gracias a la tecnología de geolocalización. Una de las víctimas denunció el robo de varios dispositivos electrónicos, uno de los cuales emitía una señal activa. El rastro condujo a los agentes directamente a una zona residencial de Morro Jable, que coincidía con el domicilio de uno de los sospechosos.
Bajo un operativo de vigilancia, la Guardia Civil observó a una mujer, vinculada sentimentalmente con el principal investigado, portando una mochila en el garaje del inmueble.
Al abandonar el edificio, los agentes iniciaron un seguimiento discreto en coordinación con la víctima, quien confirmaba en tiempo real que el GPS del dispositivo se movía siguiendo la misma trayectoria que la sospechosa.
Intervención
Tras ser interceptada, la mujer entregó el dispositivo de forma voluntaria. En un registro posterior en las inmediaciones, los agentes hallaron la mochila con el resto del material informático sustraído, incluyendo los equipos con información del Banco de España.
Los dos detenidos ya han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario.
La Guardia Civil mantiene las gestiones para recuperar otros objetos robados y no descarta nuevas detenciones en los próximos días relacionadas con esta trama delictiva en Fuerteventura.