El surrealista robo en Güímar de un coche de emergencias: “Seguimos buscándolo”

La crónica de sucesos en Canarias ha dejado esta semana un episodio difícil de procesar para los vecinos del Valle. Bajo la incredulidad de los efectivos de seguridad, se ha confirmado el surrealista robo en Güímar de un vehículo esencial: el único todoterreno de rescate de la agrupación de Protección Civil local. El suceso ha cobrado un tinte casi cinematográfico al conocerse los detalles: los ladrones tuvieron que emplear una grúa para sustraer el coche, ya que este se encontraba inoperativo por una avería mecánica.
El vehículo, un todoterreno rotulado con los distintivos del 112 y Protección Civil, desapareció de su base en la calle José Hernández Melque, en la conocida zona de Tasagaya. Lo que hace que este robo en Güímar sea calificado como surrealista es su ubicación exacta, situada a escasos metros del puesto de la Guardia Civil. A pesar de la cercanía con las fuerzas de seguridad, el operativo para llevarse el todoterreno se ejecutó sin que nadie diera la voz de alarma.
Un golpe a la seguridad de Canarias: el impacto del robo en Güímar
“Seguimos buscándolo”, es el grito de auxilio que lanzan los voluntarios de Protección Civil tras una semana de incertidumbre. Este vehículo no era solo un medio de transporte, sino una auténtica unidad móvil de salvamento. En el momento del robo en Güímar, el todoterreno albergaba en su interior material de emergencias vital: equipos de comunicación de tecnología TETRA, botiquines avanzados para intervenciones rápidas y camillas de rescate diseñadas para zonas de difícil acceso.
La pérdida es total para el municipio. Al ser el único recurso de rescate con el que contaba la agrupación local, el robo en Güímar deja al pueblo en una situación de vulnerabilidad ante cualquier catástrofe o accidente que requiera intervención inmediata en terrenos complicados del Valle. Los responsables de Protección Civil insisten en que esta sustracción afecta directamente a la seguridad de todos los ciudadanos.
Cronología del surrealista robo en Güímar y petición de ayuda
Los hechos se sitúan en un intervalo comprendido entre los días 4 y 13 de abril. Durante esa ventana de tiempo, los autores del robo en Güímar accedieron al recinto y procedieron a la retirada del vehículo. El uso de una grúa, necesario para mover el todoterreno averiado, abre una vía de investigación para la Policía Local y la Guardia Civil, que buscan rastros de este tipo de vehículos de carga pesada en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona de Tasagaya.
Desde el cuerpo de emergencias se pide la máxima colaboración ciudadana para dar con el paradero de la unidad. “Si alguien ha visto algo sospechoso o dispone de cualquier dato relevante, por favor que lo comunique a las autoridades”, reza el comunicado oficial. Cualquier pista sobre el material TETRA o el avistamiento de un vehículo con los colores de Protección Civil puede ser determinante para resolver este surrealista robo en Güímar que ha dejado a los servicios de emergencia bajo mínimos.