Un espectacular operativo de emergencia se desplegó en la tarde de ayer en el sur de Tenerife. Los servicios de rescate tuvieron que emplearse a fondo tras producirse un grave accidente en la zona de Lomo de Mena, en el municipio de Güímar, donde una persona de 36 años resultó herida de gravedad tras precipitarse al interior de un estanque vacío.
Rescate en el estanque: una caída de siete metros de altura
El suceso ocurrió cuando, por causas que aún se investigan, el afectado perdió el equilibrio y cayó al fondo de la infraestructura hidráulica. La altura de la caída, estimada en unos siete metros de profundidad, provocó que el impacto contra el suelo de cemento fuera de extrema violencia. Como consecuencia directa, el hombre sufrió politraumatismos de carácter grave.
Efectivos de la Policía Local de Güímar fueron los primeros en intervenir, asegurando la zona y dando la voz de alarma al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2. Dada la morfología del terreno y la profundidad del estanque, el rescate se planteó desde el primer momento como una tarea de alta complejidad técnica.
Coordinación de emergencia en Lomo de Mena
Hasta el lugar de los hechos se desplazó un importante contingente de recursos. El Servicio Canario de Salud movilizó dos ambulancias (una de soporte vital básico y otra medicalizada), mientras que el Consorcio de Bomberos de Tenerife y los Bomberos Voluntarios de Güímar aportaron el equipo necesario para el rescate vertical.
La dificultad para extraer al herido debido a la verticalidad de las paredes del estanque obligó a los servicios de emergencia a activar un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Se temía que la extracción manual pudiera demorar en exceso la asistencia médica crítica que requería el herido, cuyo pronóstico era reservado desde el primer instante.
Un rescate por tierra “in extremis”
A pesar de la activación del recurso aéreo, la pericia y la rapidez de los efectivos de bomberos y sanitarios en tierra permitieron un giro en los acontecimientos. Tras estabilizar al paciente en el fondo del estanque bajo estrictos protocolos médicos, los rescatadores lograron diseñar una maniobra de extracción segura utilizando sistemas de cuerdas y camilla de rescate.
Finalmente, se logró llevar a cabo el rescate sin necesidad de intervención aérea, lo que agilizó el traslado del paciente. El hombre de 36 años fue evacuado en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario de Santa Cruz de Tenerife, donde ingresó con múltiples lesiones de gravedad pero estabilizado.
Eficacia en la gestión de sucesos en Tenerife
Desde la Policía Local de Güímar se ha querido poner en valor la excelente sintonía entre los diferentes cuerpos que participaron en el operativo. “La eficaz coordinación entre los distintos servicios de emergencia permitió resolver la situación con la mayor celeridad posible dadas las circunstancias”, señalaron fuentes policiales a través de sus canales oficiales.
Este tipo de incidentes en infraestructuras agrarias vacías representan un peligro constante en las zonas rurales de la isla, especialmente cuando no cuentan con vallados perimetrales adecuados. La rápida respuesta de los Bomberos de Güímar y la Policía Local evitó que las consecuencias de la caída fueran fatales, resolviendo un rescate vertical en tiempo récord en la zona de Lomo de Mena.